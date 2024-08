Los encubridores de Alberto, una lista todavía inconclusa

Sergio Suppo

No me puedo separar de lo que ha sido el escándalo de las últimas dos, tres semanas, aun cuando hemos repetido aquí que el conventillo, la frivolidad, la derivación del escándalo de Alberto Fernández y las graves denuncias que recibió de parte de su ex esposa Fabiola Yañez, esa parte no nos interesa. Pero sí nos importa, y mucho nos importa, la eventual cadena de complicidades que van apareciendo día tras día, denuncia tras denuncia, a medida que Fabiola Yañez, y que los jueces y el fiscal investigan en este caso.

Porque una cosa es la serie de declaraciones relacionadas con los vínculos o las infidelidades que pudo haber tenido el presidente Alberto Fernández, y otra cosa son los delitos cometidos con motivo de su paso en la presidencia. Hemos dicho aquí que una cosa es la vida personal, aun de un presidente, y otra cosa es que se haya violado la cuarentena a la que el propio presidente nos había sometido durante larguísimo tiempo en la época de pandemia, solo porque al presidente se le ocurría ver a tal o cual persona, con cuáles o con qué fines. Eso es una cuestión.

¿Quiénes sabían de todo eso? ¿Por qué no lo denunciaron? ¿Por qué la vicepresidenta Cristina Kirchner varias veces se refirió al tema y nunca cumplió con el deber, sí, como funcionaria que todo funcionario tiene, de denunciar eventuales delitos? ¿Quiénes más sabían de los golpes denunciados por Fabiola Yañez, perpetrados supuestamente por el expresidente Alberto Fernández?

Ya conocemos tres nombres. María Cantero, la secretaria privada de Alberto Fernández, que fue comunicada por la propia Fabiola Yañez en una larga serie de chats que forman parte ya de un expediente judicial, en la que Fabiola le fue contando en tiempo real, esto es, a medida que se iban produciendo estos incidentes, que está investigando ahora la justicia para establecer su veracidad. Bueno, María Cantero no hizo nada, era como secretaria privada del presidente una funcionaria pública.

El intendente de la Quinta de Olivos, Daniel Rodríguez, que según los testimonios y la reconstrucción de la investigación, participó en más de una oportunidad en separar a Alberto Fernández mientras agredía a Fabiola. Federico Saavedra, el médico de la unidad médica presidencial, que en algunas oportunidades atendió a Fabiola de las heridas recibidas. Todos estos nombres no son nuevos, no estoy diciendo nada informativamente relevante, importante en este momento, son datos que ya se conocen hace más de 10 días.

Pero, lo que yo pregunto, y todavía la justicia no ha establecido esa cadena de responsabilidades, los ministros y secretarios que podían entrar aún en la época de pandemia a la residencia de Olivos, y lo hacían con mucha frecuencia porque la Casa Rosada estaba cerrada en esos días, nunca se enteraron de nada, de nada como para que se sintieran moralmente obligados a hacer algo y funcionalmente obligados a hacer una denuncia. Nadie sabía nada, o todos sabían y todos se callaron.

Porque si la respuesta es esta última, que todos sabían y todos se callaron, estamos hablando de un problema de una dimensión política enorme. Porque estamos hablando prácticamente de todo un gobierno, todos los integrantes ministeriales y eventualmente secretarios de un gobierno, que acaba de pasar por el poder en la Argentina, se fueron el 10 de diciembre.

¿La justicia avanzará hacia ese camino, por ese camino? Porque funcionalmente puede ser extremadamente grave y además singularmente importante y significativo que el gobierno que se definió a sí mismo como el gobierno del feminismo haya terminado encubriendo golpizas perpetradas por el propio presidente del feminismo. Demasiadas preguntas y por ahora pocas respuestas.

Estaría muy bueno que más temprano que tarde sepamos realmente quiénes sabían y quiénes ocultaron los graves hechos que han convertido esta situación en un verdadero escándalo.