La única discusión posible para Milei es sobre el gasto público

Sergio Suppo

Estamos acostumbrados en la Argentina de Javier Milei a definir las situaciones, las decisiones que toma el gobierno, según se gaste o no se gaste. A eso se ha limitado el debate público en la Argentina.

El objetivo prioritario del presidente, su destino de gobierno, es bajar el gasto público. Entonces, todo lo que signifique un gasto, todo lo que signifique una presión de algún sector (los universitarios, los empleados públicos, los jubilados, las provincias que reclaman obras públicas o que reclaman que le paguen lo que la nación les debe), son un 'no' de Javier Milei. No importa de qué se trate.

Si es más plata, si es más gasto, o si va en contra de la intención de bajar lo que hasta ahora se venía gastando en el Estado, es un 'no' de Javier Milei. A eso se reduce la discusión ideológica, política y las decisiones que toma el presidente y su ministro de Economía, Luis Caputo.

Milei está cumpliendo en gran parte lo que prometió, la famosa reducción del gasto público, la famosa motosierra. El presidente está plantado ahí.

Ahora, no está tan plantado ideológicamente cuando se trata de ver cómo garantiza el financiamiento que la Argentina todavía necesita. Por eso dio una voltereta en el aire con China y dijo, 'no, los chinos no nos molestan'. Y tiene razón en ese sentido. ¿Por qué? Porque los fondos norteamericanos, los prestamistas norteamericanos, o el Fondo Monetario Internacional, que no es lo mismo pero tiene mucha influencia norteamericana, te cobran, te refinancian, pero te cobran, te aprietan para cobrarte.

Los chinos no te aprietan financieramente, pero te piden otras cosas. Por eso la extracción de litio en la Argentina corre fundamentalmente hoy por cuenta de grandes empresas chinas. Por eso los chinos van a tener también prioridad para las inversiones en materia minera en la Argentina. O sea, los chinos tienen tiempo. Te prestan la plata, no te apuran para que se la devuelvas.

En ese sentido hay un Milei pragmático, pero siempre orientado ver cómo encaja los números que tiene que cerrar. Después vendrá una discusión sobre si hay que hacer obra pública, sobre cómo hay que financiar las cajas de jubilaciones de las provincias, sobre si las universidades tienen que ser más eficientes y gastar tanto o cuántos y cuántos alumnos tienen que tener. Un montón de discusiones. Todas esas discusiones están por ahora cerradas. ¿Cuándo llegará el momento de esa discusión? Probablemente nunca. Porque el ajuste que tiene que hacer Milei todavía continúa. Y continuará por lo menos el año que viene en que tendremos elecciones.