La ausencia de Milei define la batalla de Rio Cuarto

Sergio Suppo

Se vienen las elecciones de Río Cuarto, única elección de este año 2024. Río Cuarto tiene una carta orgánica que obliga, insólitamente, a despegar del calendario habitual de cada año par en la Argentina, la elección municipal. Es una elección que tiene, sin embargo, un ingrediente nacional, o que pudo tener un ingrediente nacional.

Hasta hace 30, 35 días, el peronismo de Córdoba estaba con el corazón en la boca. ¿Por qué? Porque todavía no se habían cerrado las listas y las adhesiones posibles y temían que el presidente Javier Milei apoyara a un candidato. Si eso pasaba, podía ser mortal para las chances que tiene el candidato oficialista a la intendencia del Río Cuarto. Tanta importancia le da a la imagen y a la influencia que tiene el presidente Milei hoy, por lo menos en la ciudad del Río Cuarto.

Yo podría decir que esa influencia Milei la tiene para gran parte de la provincia de Córdoba, sino para toda la provincia de Córdoba y muchas provincias argentinas, donde conserva una imagen muy elevada. Un importante dirigente del peronismo de Córdoba me dijo hace un mes que "si Milei se metía, estábamos al horno". ¿Y qué lo frenó? ¿O por qué no lo hizo? La decisión lo frenó la decisión de no jugar peleas chicas, de no exponer él mismo su pellejo político porque por ahí podía llegar a perder.

¿Se acuerdan que Milei prácticamente no presentó candidato en ninguna provincia, salvo La Rioja donde Martín Menem se postulaba? Entonces un poco quedó como que era el candidato de Milei, pero Milei nunca lo acompañó, nunca hizo campaña por él, etc. De manera que Milei decidió, por ahora, no jugar en los territorios locales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La elección del Río Cuarto es, al mismo tiempo que cuenta con la ausencia de Milei, que ya como digo es un dato político importante, con un ingrediente adicional: no hay dos grandes competidores, el peronismo está dividido, y eso abrió la oportunidad para que la oposición sea competitiva y pueda ganar la intendencia de Río Cuarto.

Hay 138.441 electores, va a votar mucho menos que el promedio habitual en elecciones provinciales, en las elecciones municipales normalmente vota menos gente, 60% sería un buen porcentaje en Río Cuarto. Hay 10 candidatos, pero compiten realmente tres por el poder: el candidato del oficialismo, Guillermo de Rivas, de Hacemos Unidos por Córdoba; la también peronista, Adriana Nazario, que fue ministra José Manuel De la Sota y su última pareja, que compite con un partido propio, la Fuerza del Imperio del Sur.

No lograron convencerle a Nazario que se tenía que bajar, tampoco lograron convencer al intendente Juan Manuel Llamosas de que tenía que poner a Nazario y no a De Rivas. Finalmente, el radical Hernán Parodi compite por primero Río Cuarto. Parodi tiene posibilidades frente a De Rivas y Nazario, precisamente porque el voto peronista está dividido y porque además en la historia electoral de Río Cuarto ha sido una intendencia bastante proclive al radicalismo.

En Río Cuarto viene gobernando el peronismo desde hace dos periodos, pero al radicalismo nunca le ha ido mal. Y además, otro antecedente, ahí en la elección provincial, el actual gobernador, Martín Llaryora, perdió frente a Luis Juez. O sea, al peronismo no le ha ido bien últimamente en la capital alterna.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por eso el intendente Llamosas, que es legislador electo, decidió quedarse en la intendencia para tratar de hacer campaña. Está terminando la campaña, hay una marcada paridad. Puede ocurrir cualquier cosa entre estos tres candidatos.

Quiero decir que los tres compiten todavía hoy con posibilidades. Lo sabremos, como siempre, el domingo en un programa especial que Cadena 3 tiene por Radio 3 (FM 100.5 en la ciudad de Córdoba y zonas aledañas), para Cadena 3 Río Cuarto (FM 90.7) y por Cadena3.com a las 19 horas hasta que sepamos el resultado y quién ganó en la elección.

Cuando te dividís, le das la oportunidad a tu rival de que pueda terciar en la competencia. La elección está abierta, por lo menos todavía, y falta muy poquito.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/