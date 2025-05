El problema no es Darín ni las empanadas

Por Sergio Suppo

El revuelo desatado por las declaraciones de Ricardo Darín en el programa de Mirtha Legrand sobre el precio de las empanadas no es, en el fondo, una discusión sobre comida.

No se trata de si una docena cuesta 40 mil pesos o si eso es caro o barato. Darín, con su comentario, puso el dedo en una llaga que todos los argentinos sentimos: el costo de la vida se disparó y los ingresos no alcanzan.

¿Es esto una novedad? No. Es una realidad que los sondeos reflejan y que los ciudadanos vivimos a diario. ¿Por qué molesta tanto que alguien como Darín lo diga?

Durante años, desde ciertos sectores, se le reprochó a Darín su silencio político. Lo acusaron de no jugarse, de no tomar partido. Sin embargo, cuando finalmente habla, no sobre política partidaria, sino sobre una verdad cotidiana –que las cosas están caras–, se lo cuestiona con una virulencia desmedida.

El ministro Luis Caputo salió a decir que 40 mil pesos por empanadas es una exageración, pero Darín no hablaba solo de empanadas. Hablaba de la luz, del gas, de los alimentos, de todo lo que hoy cuesta más. Hablaba de la pérdida de poder adquisitivo, de la dificultad para llegar a fin de mes, de la incapacidad de ahorrar. ¿Es mentira? No. Entonces, ¿Cuál es el problema?

El problema no es económico, ni siquiera político. Es un problema de "libertad" para nombrar las cosas. En un país donde los argentinos están haciendo un esfuerzo enorme para bancar un ajuste –que, según las encuestas, muchos apoyan con la esperanza de una mejora–, ¿es necesario acallar a quien señala lo evidente?

Darín no descubrió nada nuevo, pero su voz, por su peso público, resuena. Y eso parece incomodar. La reacción del Gobierno, lejos de valorar que los ciudadanos reconozcan el esfuerzo colectivo, envía un mensaje claro: quien haga críticas, aunque sean obvias, será cuestionado, incluso si es una figura como Darín, con una trayectoria artística impecable.

Este episodio trasciende los dichos del actor sobre las empanadas. Es un aviso para todos: cuidado con decir lo que todos sabemos.

Pero silenciar la realidad no la cambia. Los argentinos saben que el ajuste es duro, que la inflación está cediendo, pero que el día a día sigue siendo una lucha. Y si el Gobierno espera que ese esfuerzo se traduzca en apoyo electoral, debería empezar por aceptar que se hable con honestidad. Porque callar la verdad no es la solución; es parte del problema.