El peronismo regresa sin haberse ido nunca

Por Sergio Suppo

En el escenario político argentino, las dinámicas de poder parecen ser tan efímeras como las listas electorales que aparecen y desaparecen. En este contexto, el regreso de Sergio Massa sorprendió a algunos, pero en realidad el peronismo nunca se fue.

A lo largo de este año y medio, el foco estuvo en Javier Milei, quien emergió como el nuevo protagonista indiscutido. Sin embargo, el peronismo, con su histórico caudal de votos, sigue presente, y es fundamental no perderlo de vista.

Recordemos que en 2023, a pesar de los escándalos internos que sacudieron al peronismo, este logró obtener un 27,27% de los votos en las PASO. En la primera vuelta de octubre, su porcentaje ascendió al 36,7%, superando a Milei, quien obtuvo cerca del 30%. En la segunda vuelta, aunque Milei se consagró presidente, el peronismo logró un notable 44% de los votos.

¿Está el peronismo en condiciones de repetir este desempeño en las próximas elecciones? Es poco probable. Ahora, ¿Podrá Milei mantener el 56% que obtuvo en su elección?

Con el calendario electoral en marcha, los partidos políticos se ven obligados a hacerse visibles y a intentar recuperar o mantener su base y el peronismo comenzó a movilizarse.

Recientemente vimos las manifestaciones de violencia en las calles de Buenos Aires, lo que, aunque es una forma de expresar el descontento, también pone de relieve el papel del peronismo en la promoción de estas tensiones.

La CGT, por su parte, convocó a un paro y Massa volvió a la escena pública tras un prolongado silencio, organizando un congreso del Frente Renovador. Todos parecen estar reacomodándose.

El verano político del Gobierno fue complicado, con episodios como el CriptoGate y un discurso fallido de Milei en Davos, donde se esperaba que el Presidente hablara de logros económicos y terminó criticando al oficialismo anterior.

Ahora, el Gobierno enfrenta una prueba crucial: la reducción de la inflación y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Las decisiones que se tomen en este proceso podrían resultar impopulares, especialmente en un año electoral. Aquí es donde el peronismo se recuerda a sí mismo y al electorado: "Estamos aquí y somos una opción de poder".

La responsabilidad del peronismo en la crisis que atraviesa Argentina en las últimas décadas es indiscutible. Sin embargo, su presencia sigue siendo significativa, con estimaciones de entre 30 y 35 puntos en las encuestas.

Es importante señalar que, entre Milei y el peronismo, no hay una alternativa clara. El 25% que obtuvo Juntos por el Cambio en la primera vuelta se ha fragmentado. Parte del PRO bonaerense se está alineando con Milei, mientras que varios gobernadores radicales también buscan acuerdos con él. Esto evidencia un proceso de desmembramiento en Juntos por el Cambio, que se complica aún más con la posible salida de Horacio Rodríguez Larreta del macrismo.

En este panorama, el peronismo levanta la mano y dice: “Aquí estoy, no me he ido”. Esta situación plantea un riesgo para el Gobierno actual y para quienes apostaron por un cambio en el rumbo del país.

Si el peronismo regresa al poder, todo el esfuerzo realizado en favor de las políticas de Milei y de reencauzamiento de Argentina podría desvanecerse.