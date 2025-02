Los Tekis invitaron a Pichetto al carnaval: "La cultura no tiene fronteras"

Mauro Coletti y Sebastían López de Los Tekis hablaron con Cadena 3 sobre los polémicos dichos del diputado Miguel Angel Pichetto, quien habría declarado que “el charanguito y la música del norte no tienen nada que ver con Argentina”.

"Yo creo que no hay que entrar en polémica, pero creo que la cultura no tiene frontera, mencionó Coletti. "Primero. Nosotros correspondemos a una cultura andina, Jujuy el portal andino, y la música tiene que unir y no separar", agregó López.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Si nos ponemos a pensar y nos remontamos a la historia, bueno, el Campañán que es el camino del Inca, llegó hasta Mendoza, una de las canciones más emblemáticas grabada en todos los idiomas, el Humahuaqueño, que es un carnavalito, una de las obras que dio vuelta por el mundo junto con Mercedes Sosa fue la misa criolla de Ariel Ramírez, y tocaba de charla con Jaime Torres, resaltó Coletti.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Yo creo que esas cosas no están buenas, yo creo, nos invitamos a Pichetto a que venga a compartir y a vivir esto, porque esto es cultura", afirmó López.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Si él estaría acá disfrutando, primero te embebe de cultura y ya habla de otro lugar, yo creo que habla de falta de conocimiento", sumó López.

Para concluir el músico aseguró que "el folclore nos une, en Córdoba tenemos como folclore el cuarteto, ustedes tienen acá su folclore. El folclore, vos buscás el diccionario de la ciencia o el saber del pueblo, pasa con el rock en lo urbano, pasa con el tango, con el cuarteto en Córdoba, pero nosotros acá mamamos los cerros, el charango, el sículo, la quena, o sea, lo respiramos, es imposible no sentirlo" afirmó.

"Te iba a decir un dicho, pero no me lo decía acá. Vamos a respirar carnaval a partir de esta noche. Sin duda, sin duda, nosotros a esta fecha le esperamos ansiosos durante todo el año, lástima que pase tan rápido, pero bueno, hay que disfrutarla", concluyó Coletti.

La fiesta no solo se vive en La Herminia, sino que se extiende a otros espacios, como Casa Tomada, donde también se comparten momentos de camaradería.

Con 35 años de trayectoria, Los Tekis celebran el crecimiento del carnaval en San Salvador, donde antes no existía esta tradición.

La Noche de Comadres marca el inicio de una serie de festividades que continuarán en los próximos días, prometiendo un carnaval inolvidable para todos los presentes.

Informe de Alejandro Bustos y Eric Italia, enviados especiales de Cadena 3 en Jujuy.