Rescató a su papá en medio de la inundación: su casa tenía casi 2 metros de agua

Bahía Blanca vive una situación crítica tras las inundaciones que afectaron a numerosas familias. Por estas horas, se confirmó la muerte de 16 personas y hay desesperación por la desaparición de dos hermanitas de uno y cinco años.

Laura es una vecina de la ciudad quien describió la devastación. "Perdimos absolutamente todo. Tengo 1,8 metros de agua en mi casa. Todo se perdió", lamentó en diálogo con La Mesa de Café.

La inundación impacta no solo en la vivienda de Laura, donde vive su padre y hermano, sino en todo el barrio. "Mi hermano prácticamente llegó nadando por la cantidad de agua y la fuerza que tenía". También detalló que su padre, de 63 años, tuvo que refugiarse y ser rescatado en el techo de su casa.

"Los primeros 60 centímetros de agua eran cloacales, proveniente de todas las viviendas", explicó Laura, quien también mencionó el miedo que sienten los vecinos ante la inseguridad en medio de la tragedia. "No sé qué es lo que pueden robar, pero ocurre, están robando".

La situación es desesperante. "En la casa de mi papá ellos también perdieron todo. No tienen teléfono, no tienen nada", afirmó Laura, quien destacó que muchos sectores de la ciudad aún no tienen acceso a agua potable y electricidad.

Los habitantes se organizaron para ayudarse mutuamente. "Entre vecinos quienes tenemos un poco de agua en el tanque, nos damos una mano", dice Laura.

Sin embargo, denunció la falta de apoyo estatal: "En estos barrios, lo que es el Estado, delegados o la Policía, no llega nadie".

A pesar de las dificultades, Laura resaltó la solidaridad de la gente: "Hay una movida muy grande con la gente, con los vecinos, que van a donar de corazón, a limpiar casas". Sin embargo, criticó la distribución de la ayuda: "Muchos prefieren entregar donaciones personalmente a quienes saben que lo compartirán".

Laura concluye con un mensaje de gratitud por la salud de su familia: "Estoy agradecida de que ellos están sanos, sacando lo material, ellos están sanos y no es un número más de los desaparecidos".

Entrevista de Miguel Clariá.