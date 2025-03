Un joven panadero se compró su primer auto tras años de esfuerzo y sacrificio

Emiliano, panadero de 19 años, es en un ejemplo de superación al comprarse su primer auto luego de años de trabajo duro. Desde muy temprano, este joven se levanta a las 6 de la mañana para vender pan casero en su localidad de Valle Hermoso, en el Valle de Punilla.

En diálogo con Cadena 3, el joven trabajador contó cómo cumplió su sueño: "Vendía pan en los cruces de Huerta, en los semáforos. Gracias a eso pude llegar a comprarme el primer auto que ahora tengo", explicó Emiliano, quien ahorró 100.000 pesos por semana durante cinco años.

Oriundo de Buenos Aires, Emiliano se mudó a Córdoba hace cinco años y vive con su familia. "Soy soltero, con mi papá, mi mamá y mis dos hermanitas", detalló. Su esfuerzo y dedicación le permitieron adquirir un 147 blanquito.

"Es un orgullo, estoy contento y muy emocionado", dijo Emiliano al recordar el momento en que se hizo con su auto.

"El anterior dueño del auto estaba muy contento de que le comprara el auto", agregó Emiliano, quien también mencionó el apoyo de sus clientes. "Me felicitaban, me daban abrazos, me felicitaban todos", dijo con una sonrisa.

La historia de Emiliano conmovió a la comunidad de Punilla, donde su esfuerzo es un ejemplo para otros jóvenes. "Esfuerzo, trabajar, seguir adelante", son las claves que él comparte con quienes lo rodean.

"Pudimos cumplir mi sueño. Y ahora por más sueños, hay que seguir adelante y seguir trabajando", concluyó el joven de 19 años.

Entrevista de "Viva la Radio".