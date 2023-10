Un cordobés que vive en Jerusalén calificó de “animalada” el ataque de Hamas

Gonzalo Golocovsky es cordobés y vive hace 9 años en Jerusalén, en diálogo con Cadena 3 calificó de “animalada” el ataque del grupo terrorista Hamas a Israel.

“Esto fue una masacre, es casi imposible no conocer a alguien que no esté secuestrado, o que no haya sido asesinado, no sabemos cuánto va a durar esto y cuánto más infierno tenemos que vivir”, expresó.

Este joven es periodista y rabino, está casado con una chilena y tiene dos hijas, de 1 año y otra de casi 4.

“El sábado a las 8.15 sonó la sirena cuando estaba en la sinagoga y mi mujer y mis hijas estaban en la casa sin saber qué hacer”, recordó.

Sobre cómo le explican a las niñas el conflicto indicó: “A nuestra hija más grande le dijimos que hay personas malas que nos quieren molestar, que nos tiran aviones que si nos pegan nos pueden doler mucho, pero nuestros soldados nos están defendiendo; y que cuando suena la sirena hay que ir al refugio y luego volver a casa”.

Informe de Agustín González.