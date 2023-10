Israel exige que Hamas libere a los rehenes detenidos en la Franja de Gaza

El ministro de Energía israelí advirtió que no se levantarán los interruptores eléctricos, no se abrirán las bocas de agua y no entrará combustible hasta tanto su reclamo no tenga eco.

12/10/2023 | 10:50 Redacción Cadena 3