Soelsac: el oficialismo eligió su Junta Electoral y cambió los comicios a enero

El sector del Sindicato Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (Soelsac) que lidera Sergio Fittipaldi realizó una nueva asamblea este viernes en el complejo Forja de la ciudad de Córdoba, en la que se convocó a todos los afiliados para elegir a la Junta Electoral para los próximos comicios, fijados para el 4 de enero de 2024. La fecha estaba prevista originalmente para el 20 de diciembre.

La asamblea general se realizó en medio de un gran operativo de seguridad llevado a cabo por la Policía de Córdoba y varias empresas de seguridad privada.

El Ministerio de Trabajo de la Nación había señalado este viernes que la asamblea del Soelsac no era válida e indicó que la única válida fue la que se realizó el pasado 5 de octubre en Villa Allende. En aquella jornada, se impuso la junta electoral que propuso la facción Más Soelsac, que responde al sindicalista de recolectores Franco Saillén.

Viva la Radio Más de 3.000 personas participaron de la asamblea del Soelsac Video

Fittipaldi habló con la prensa luego de haberse realizado la reunión y negó que Trabajo haya declarado la invalidez de la asamblea. "Nunca dijo que la asamblea de hoy (por el viernes) fuera ilegal, sino que estaba en consideración y tiene que rever todo lo que hemos presentado". Aseguró que "hay chicos de La Cámpora metidos y jugando con el Surrbac y el Ministerio no lo sabe".

En tanto, el abogado de Fittipaldi, Alexis Kohmann, aseguró que la reunión de este viernes es válida y legítima. "Lo que no está firme es la resolución de los veedores del Ministerio de Trabajo. Lo que se ha votado es que el proceso democrático continúe en enero de 2024".

Además, Fittipaldi hizo referencia al asesinato de Gabriela Pérez, la joven de 24 años que participaba en una reunión del Soelsac en barrio Yapeyú el pasado 9 de septiembre. "La Justicia de Córdoba trabaja como corresponde en el caso de Gabriela Pérez, es una de las mejores de Argentina. No sé si ese día me quisieron disparar, pero la Justicia dice que es una hipótesis. Éramos muchas personas en esa reunión", sostuvo.

Fittipaldi desconoció la resolución de Trabajo y sostuvo que la elección del 5 de octubre no tenía validez y que la misma debía darse por terminada este viernes por la tarde en la sede de Forja.

Pese a lo dictaminado por el Ministerio, se realizó un gran operativo de seguridad de la mano de la Policía de Córdoba y cinco empresas privadas en calle Yadarola. Además, los vecinos de la zona se mostraron molestos por los cortes.

En tanto, el personal de Más Soelsac que responde a Saillén no participó de la asamblea, a la que concurrieron unas 3.500 personas.

Aunque el Ministerio de Trabajo dictaminó la invalidez de la asamblea, la Policía explicó que el despliegue se realizó por orden del fiscal Ernesto de Aragón. Los uniformados, además, realizaron un "cacheo" a las personas que se acercaron a participar.

Una de las vecinas que circulaba por el lugar se mostró muy molesta por el operativo. "Tengo que pagar un servicio urgente al supermercado del barrio y se encuentra cerrado por los movimientos del Soelsac".

Y añadió: "Son peces muy gordos los que manejan esto, si no, no se entiende por qué se pelean tanto. Ahora hay policías por la asamblea, pero en calle Suipacha es impresionante la cantidad de robos que hay cuando la Policía no está", denunció.

La fiscalía interviniente en el conflicto del Sindicato Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza Servicio y Afines de Córdoba (Soelsac) y representantes de la Policía de la Provincia dijeron que iban a prestar la seguridad necesaria para la reanudación de la asamblea extraordinaria del pasado 5 de octubre.

En esa ocasión, la Policía sugirió a los directivos de Soelsac medidas que mejorarán las condiciones de seguridad dentro y fuera del predio.

La disputa continuó luego de que el Ministerio de Trabajo de la Nación resolviera que el ganador de la asamblea del 5 de octubre en Villa Allende era la agrupación que conduce Franco Saillén (Más Soelsac), en desmedro del oficialismo liderado por Sergio Fittipaldi, actual secretario general del gremio.

En diálogo con Cadena 3, el dirigente del Surrbac, Franco Saillén, había denunciado amenazas e incentivos económicos a los trabajadores (de parte de la facción que dirige Fittipaldi) con el objetivo de que asistan este viernes a Forja. "Los trabajadores reciben audios y llamadas de parte de la organización que le dan bonos para asistir", lanzó.

José Dantona, abogado de Saillén, dijo a Cadena 3 que pidieron la suspensión.

El conflicto se desató el 9 de septiembre pasado, cuando una asistente a la asamblea del gremio, Gabriela Pérez, fue asesinada de un balazo en el cuello que, al parecer, provino de afuera del Club Yapeyú, donde se llevaba el evento.

Informe de Alejandro Bustos, Juan Federico y Gonzalo Carrasquera.