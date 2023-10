Fittipaldi, líder de Soelsac, denunció a los veedores del Ministerio de Trabajo

El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (Soelsac), Sergio Fittipaldi acusó "parcialidad manifiesta" por parte de los veedores del Ministerio de Trabajo que estuvieron presentes en la asamblea extraordinaria en el Club Quilmes de Villa Allende el pasado 5 de octubre.

La asamblea se realizó a los fines de la designación de los integrantes de la Junta Electoral del sindicato y los seis veedores determinaron en el informe que elevaron al jefe de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo de la Nación en Córdoba que ganó el espacio opositor que fue apoyado por Franco Saillén.

La elección se dio en el medio de un fuerte operativo policial y desmanes porque la votación se realizó a mano alzada. Fue en ese sentido que habría ganado la facción de Franco Saillén, pero el sector de Sergio Fittipaldi pidió que se vuelva a votar.

"En nuestra apreciación personal coincidimos que en ambas votaciones ganó la moción de la afiliada María Elena Ludueña por mayoría", apuntaron los veedores.

Fittipaldi aseguró que "los veedores dieron a conocer un informe que "no resulta público" y que no tiene "determinaciones concluyentes". Consideró en ese sentido que emitieron opinión sin poder hacerlo y no quisieron realizar el conteo a mano alzada.

El secretario gremial aseveró que "no pueden justificar ni probar de manera precisa cuál fue la moción ganadora" como tampoco "se preocuparon por la cantidad de la gente que asistió ni por la integridad de estos al retirase de manera anticipada".

Con el informe de los veedores, el Ministerio de Trabajo de la Nación deberá resolver si ya se da por ganada a la junta electoral que responde a los opositores, si declara todo nulo (en el informe de los veedores hay escasas referencias a las notorias falencias que se advirtieron durante todo el proceso) y llama a una nueva asamblea, o si busca sentar a las partes para que se sienten a negociar

El pasado 9 de septiembre, Gabriela Pérez fue asesinada de un balazo en medio de un ataque a tiros contra el club Yapeyú, donde el actual secretario general de Soelsac, Fittipaldi, ofrecía un asado con fines electorales.

Fittipaldi es un referente de Soelsac y también legislador en la lista que ungió a Martín Llaryora como el próximo gobernador de Córdoba. En los últimos tiempos le surgió un rival poderoso, con el que antes había conformado una alianza estratégica: Franco Saillén, del gremio de la basura (Surrbac).

Saillén no es afiliado al Soelsac. Y nunca hasta hoy dijo quiénes van a ser sus candidatos en las elecciones pautadas para el próximo 20 de diciembre. Incluso, su lista, Más Soelsac, en los papeles aún no existe. Pero durante meses trabajó al interior del gremio de la limpieza que generó un nivel de adhesión que quedó en evidencia en la asamblea.

