Mendoza reduce tarifa de electricidad un 4%, pero la inflación sigue presente

El gobierno provincial de Mendoza anunció una disminución del 4% en la tarifa de electricidad, aunque las expectativas iniciales eran mayores.

Esta baja no responde a una rebaja general de precios, sino al final del plan de pagos retroactivo a favor de las empresas distribuidoras, como EDEMSA. Esto implica que lo que los usuarios pagaron de más hasta abril para compensar a las empresas por aumentos no aplicados el año pasado ya no se cobrará.

Desde el ente provincial regulador eléctrico, el EPRE, se explicó que esta reducción en el valor agregado de la distribución provincial compensa los nuevos valores de energía y potencia establecidos por el gobierno nacional, lo que resulta en un aumento del 1.5% en la tarifa.

Defensa al Consumidor indicó que las próximas revisiones de los subsidios se postergarán hasta el año que viene. El proceso de quita de subsidios, que comenzó en julio de 2022, ha enfrentado complejidades en la base de datos.

En definitiva, ambos componentes de la tarifa se actualizarán trimestralmente según los índices de inflación. Aunque hay un leve respiro en la boleta por el final del plan de pagos, la tarifa de la luz seguirá siendo sensible a la coyuntura económica y a la inflación.

Informe de Laura Carbonari