Martín Seefeld protagoniza en Río Cuarto la obra “Una clase muy especial”
La obra aborda el humor y la deconstrucción del rol masculino. Se presenta el viernes.
07/08/2025 | 17:25Redacción Cadena 3
FOTO: Martín Cefel presenta 'Una Clase Especial' en Río Cuarto: Risas y Reflexiones
Este viernes, el teatro municipal de Río Cuarto presenta "Una Clase Especial", una comedia protagonizada por Martín Seefeld. La obra, que combina risas con reflexiones sobre el papel del hombre en la sociedad contemporánea, promete sorprender a los asistentes.
Seefeld caracterizó la obra como “una comedia que la gente explota de la risa, pero también profundiza y emociona”. La trama se centra en la dinámica de las parejas a lo largo del tiempo y la deconstrucción del rol masculino en un mundo en transformación.
El actor comentó que “el espectáculo tiene una cantidad de giros muy sorprendentes que hacen que la gente se vaya sorprendiendo a medida que avanza”. Seefeld destacó que tanto el público como el elenco disfrutaron del proceso creativo. “Nos sentimos muy honrados y orgullosos de este espectáculo”, agregó.
El personaje interpretado por Seefeld, un profesor de seducción, plantea interrogantes sobre las dinámicas actuales de cortejo. “Él cree que tiene un catálogo de un modus operandi aceitado, pero hay que ver si eso funciona”, explicó. La obra subraya la necesidad de que los hombres se adapten a los cambios sociales y al rol de la mujer.
La obra invitó a reflexionar sobre las relaciones entre hombres y mujeres, donde las percepciones y expectativas han evolucionado. “Los procesos de cambio suelen llevar a extremos antes de encontrar un punto medio”, observó Seefeld.
Con funciones programadas en diversas ciudades, el espectáculo ha sido bien recibido. “Estamos muy felices con lo que está pasando”, concluyó el actor, animando al público a asistir a la función en Río Cuarto.
Lectura rápida
¿Qué obra se presenta este viernes? "Una Clase Especial", una comedia protagonizada por Martín Seefeld.
¿Quién es el protagonista de la obra? El protagonista es Martín Seefeld.
¿Dónde se lleva a cabo la presentación? En el teatro municipal de Río Cuarto.
¿Cuál es el tema central de la obra? La obra aborda la deconstrucción del rol masculino y las dinámicas de pareja en la sociedad contemporánea.
¿Qué opinó Seefeld sobre el uso de redes sociales? Seefeld expresó que las redes han mejorado la conectividad, pero han disminuido el contacto humano.