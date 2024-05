Mar del Plata "llegó" a Córdoba y mostró todas sus virtudes

Mar del Plata se disfruta durante todo el año, en todas las estaciones. "La Feliz" es famosa por sus virtudes en verano, pero se puede disfrutar el año completo con numerosas actividades.

Valeria Méndez, directora general de Turismo y Cultura de Mar del Plata, en diálogo con Cadena 3, remarcó que es una ciudad para disfrutar durante todo el año.

"No solamente en el verano", afirmó, destacando las distintas alternativas que la ciudad ofrece a lo largo de todo el año. Desde la sierra hasta la costa, pasando por actividades náuticas y deportivas.

La funcionaria destacó también la Sierra de los Padres y la laguna como puntos de interés. Adicionalmente, señaló que Mar del Plata cuenta con viñedos y bodegas para visitar. "Tenemos una gran gastronomía para poder compartir con todos los turistas que nos visitan de todo el país sin hacer colas", aseguró.

Hablando sobre esta gastronomía diversa y rica, la directora de Turismo marplatense no olvidó mencionar los productos locales más emblemáticos: "No puedo no hablar del alfajor, del churro, de la medialuna". Y añade que hoy Mar del Plata cuenta con restaurantes de altísimo nivel.

"El deporte, la cultura y sin duda también la naturaleza" son otros aspectos clave que Méndez considera al hablar sobre las razones para elegir Mar del Plata en cualquier época del año. Enfatizó que hay espectáculos durante todo el año y anima a conocer "la otra cara" de esta ciudad tan popular.

Informe de Celeste Benecchi.