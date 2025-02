La tía del último detenido por la picada dijo que su sobrino era "un espectador"

El joven de 25 años fue detenido en las últimas horas de este viernes tras aparentemente estar involucrado en la picada que tuvo lugar en la Avenida La Voz del Interior. Se trata del séptimo aprehendido.

Su estado de salud es delicado, con múltiples traumatismos y una herida cortante que le ha provocado una importante laguna en la memoria.

La tía del joven, quien ha hablado en nombre de la familia, aseguró a Cadena 3 que su sobrino no participó de la picada en el momento del accidente.

“Él estaba al lado de la avenida, como un espectador más”, sostuvo. Además, enfatizó que su versión es respaldada por testigos que presenciaron la escena.

Según la tía, su sobrino viajaba en una moto común, no en una de competición. Además, señaló que su familia no tiene conocimiento sobre la identidad del joven fallecido en el accidente. A pesar de estar presente en el lugar, la versión es que no participó en la peligrosa carrera.

El joven ha sido imputado junto a otros seis jóvenes, aunque la tía aseguró que están recolectando pruebas que demuestran su inocencia. “Él tiene un abogado defensor, y estamos seguros de que no tuvo participación en la picada”, agregó.

El accidente ocurrió cuando un auto gris colisionó con la moto del joven, quien viajaba acompañado de su novia, que actualmente permanece internada en estado grave. “Ella está mal, está grave”, comentó la tía, quien también expresó su preocupación por el tratamiento que recibió al ser llevado a declarar. "Cuando lo sacaron del hospital, él no tenía reacción", relató.

Informe de Gonzalo Carrasquera