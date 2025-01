La ola de frío de EE.UU. tendrá impacto sobre Europa

Una histórica ola de frío está afectando a Estados Unidos, con temperaturas gélidas y nevadas que han paralizado diversas actividades en el centro del país, y que formará un ciclón bomba que afectará a Europa.

Más de 60 millones de personas se encuentran bajo alerta en Estados Unidos debido a esta severa tormenta invernal, que ha provocado retrasos y cancelaciones de vuelos en estados como Kansas, Missouri, Illinois y Kentucky.

Pero además provocó nevadas en el norte de Florida.

IT’S SNOWING IN FLORIDA! ??

I just took this picture in the Panhandle moments ago along Route 97 north of Pensacola. More snow is on the way! #Florida #Snow @spann @stormhour pic.twitter.com/x4eBLlOhBT