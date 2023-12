La increíble historia de la “torre Eiffel” en Córdoba: “Nos cambió la vida”

Los vecinos de la localidad cordobesa de Alicia, ubicada a 160 kilómetros de la capital provincial, conviven hace poco más de un año con una atracción muy singular: una réplica de la torre Eiffel de casi 30 metros y 10 toneladas.

Claudio Marchetti, un vecino de la zona de 57 años, es el autor de la obra que se viralizó en todo el país y ya llamó la atención de la embajada francesa: “Van 16 meses de trabajo. Fue algo que surgió de improvisto, no tenía pensado hacer algo como esto. Creo que fue el destino”.

Claudio trabajó durante mucho tiempo en estructuras metálicas en galpones junto a su padre y, a pesar de haber completado los estudios solo hasta el nivel primario, se profesionalizó de manera autodidacta. “Estudié tanto que quise hacer algo por mi cuenta. Cuando vi la estructura de la torre Eiffel, que es tan difícil, quise intentarlo totalmente solo”, contó a Cadena 3.

La imponente obra, aun sin culminar, está al frente de su casa y se convirtió en un punto turístico local: “Costó convencer a la familia, pero les expliqué que tengo 57 años y quiero hacerlo. Nos está cambiando la vida, ya no tenemos privacidad”.

Un detalle importante de la estructura es que es completamente desmontable, por lo que la idea es trasladarla a otro lugar cuando esté lista. “Se me van a llenar los ojos de lágrimas cuando se vaya, pero tiene que estar en un lugar público. Me contactaron de todo el país, pero me gustaría que se quede en Córdoba”, narró Claudio.

Informe de Agustín González.