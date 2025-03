Jorge Rojas recordó cómo fue ponerle música a una de las cartas de Rony Vargas

Viva la Radio celebra este miércoles 40 años de conexión con su audiencia, destacando historias de amor que marcaron su trayectoria. En esta celebración especial, Rony Vargas recordó cómo surgió la idea de invitar a los oyentes a escribir cartas de amor.

“La gente no escribe en la radio. No, te habla por teléfono, pero no hay cartas. Así que hicimos un concurso de cartas de amor y empezaron a llegar muchísimas de todo el país”, rememoró Rony.

Una de las cartas más memorables fue “El último deseo de Navidad”, escrita por un hombre que compartió su conmovedora historia. “Leímos la carta y decidimos que Jorge Rojas la interpretara”, relató Vargas.

Jorge Rojas, presente en la conversación, expresó a Cadena 3 su emoción al recordar este momento. “Fue para mí una de las experiencias más lindas a nivel emocional. Me hizo muy feliz ser parte de estas historias”, dijo.

El artista recordó cómo recibió las cartas. “Me llegaron tres cartas. Cuando leí ‘El Último Deseo de Navidad’, era una historia muy conmovedora. Me puse a escribir la canción y cerca de la madrugada la tenía lista”, relató.

Al interpretar la canción en a capela , Rojas sintió un profundo nudo en la garganta. “Cada vez que canto esa canción, pienso en esa historia de amor, en lo que este hombre deseaba como último deseo de Navidad”, comentó.

En ese sentido, el artista aseguró que la conexión con Rony fue fundamental en el proceso creativo. “La relación de amistad que tengo con Rony me ha hecho vivenciar cosas muy profundas”, destacó.

Entrevista de Viva la Radio