Javier Malosetti y su Power Trio llegan a Córdoba: "Es un regreso a las raíces"

La cuenta regresiva ya está en marcha: el próximo sábado 15 de marzo, el músico Javier Malosetti desembarcará en la ciudad de Córdoba junto a su nuevo Power Trio para presentarse en Studio Theater.

Con la energía renovada de un trío integrado por jóvenes talentos —Bruno Di Lorenzo en guitarra y Mateo Ottonello en batería—, Malosetti promete un show cargado de fusión, jazz, blues y funk, con temas nuevos y reversiones que harán vibrar a los cordobeses.

“La verdad es que el trío está bastante preparado porque tuvimos una inusual actividad en enero y febrero. Tocamos un montón en la costa, fuimos a Uruguay, a un montón de lugares de la provincia de Buenos Aires”, arrancó Javier en la entrevista.

Este ritmo intenso de presentaciones permitió al grupo aceitar el repertorio que traerán a Córdoba: “Está compuesto de cosas nuevas que integran el disco que está por salir y algunos temas de otras épocas también, reformateados para tocarlos con este trío nuevo”.

El Power Trio, su primer proyecto solista en este formato en muchos años, es un regreso a las raíces para Malosetti. “Una guitarra, un bajo y una batería es un clásico formato que hacía muchos años que no abordaba, recuerdo muy pocas ocasiones desde el trío de mi padre hasta hoy”, explicó, haciendo referencia a su historia musical que incluye colaboraciones con gigantes como Luis Alberto Spinetta, Dino Saluzzi y Mike Stern. “Todo suena a nuevo, a distinto, tanto los temas nuevos como algunas visitas a músicas de discos anteriores, reversionadas ahora para este trío”, agregó.

Los genios jóvenes del trío

Malosetti no escatimó en elogios para sus compañeros de banda, dos músicos jóvenes que aportan frescura y virtuosismo al proyecto. Sobre Mateo Ottonello, el baterista uruguayo de 28 años, destacó: “En él encontré todo eso, un vigor latinoamericanista, candombero que me recopa, afro”. Ottonello, oriundo de Montevideo, trae consigo una trayectoria que incluye el trío eléctrico de Hugo Fattoruso y un dúo con Hernán Jacinto, además de tres álbumes como solista.

Por su parte, Bruno Di Lorenzo, guitarrista platense, llegó al trío de una manera tan moderna como inesperada. “Yo no lo conocía personalmente antes de armar el trío. Tocaba con algunos colegas y viendo algunos videos de YouTube y de Instagram me di manija y le escribí por Instagram sin conocerlo ni nada, me presenté y me lo levanté por Instagram”, confesó Malosetti entre risas.

“Mirá, las nuevas formas, ¿viste? Como si fuera Tinder para músicos”. Di Lorenzo, quien ha colaborado con artistas como Willy Crook y Oscar Giunta, también lidera su propio proyecto y forma parte de la banda Musth, con dos discos editados.

“Son dos genios, músicos jóvenes que se tocan todo como a mí me gusta siempre, con este tipo de personalidad maliónica en la que pueden tocar cualquier cosa: blues, fusión, jazz, funk y eso”, resumió el bajista, entusiasmado por la química del trío.

Un disco en proceso y un arranque de año intenso

Además de la gira, Malosetti está inmerso en la grabación del álbum debut de este Power Trio, el número 14 de su prolífica discografía. “Hicimos varias sesiones de grabación, yo después colgué un poco, todo el verano no lo agarré y ahora tengo ganas de retomarlo como para poder dejar dos temas antes de un viaje que tengo ahí para tocar también”, adelantó. Estos dos temas, que calificó como “los momentos más calientes del disco”, formarán parte del show en Córdoba y estarán disponibles como adelanto del material completo.

El arranque de 2025 no dio tregua al músico: “Metimos un CCK —perdón, un Palacio no sé cuánto ahora— y después un ciclo de conciertos en Mar del Plata, y nos premiaron incluso con el Estrella de Mar por eso. Fue un arranque de año muy loco”. Este reconocimiento se suma a una carrera repleta de galardones, incluyendo 5 premios Gardel, 2 Konex y 2 Clarín, además de su labor como conductor del ciclo El Perseguidor en Canal Encuentro, dedicado a la música afroamericana.

Entrevista de Geo Monteagudo.