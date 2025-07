Habló el joven viral por meterse al río durante la nevada en las Altas Cumbres

Alexander Reyna, un joven oriundo de las Sierras Chicas, se convirtió en el protagonista de un video viral que capturó la atención de miles de personas en las redes sociales. El pasado domingo, en plena nevada en las Altas Cumbres de Córdoba, decidió sumergirse en un río helado, una experiencia que él realiza desde hace un año y medio como una forma de terapia personal y autodescubrimiento.

En diálogo con Cadena 3, Reyna, quien se dedica al mantenimiento de piletas en la región, explicó que el video fue grabado en un parador cercano a la zona del Cóndor, junto a una cascada y un restaurante reconocidos sobre la ruta. "Sabía que iba a nevar, así que fui exclusivamente a meterme en el agua. Lo hago hace mucho, incluso viajé a Ushuaia para sumergirme en un lago congelado", relató.

Para Alexander, esta práctica no es solo un desafío físico, sino un reto mental y emocional. "Es una terapia personal. Siempre fui muy miedoso con el agua, incluso en verano. Esto empezó como una forma de vencer ese miedo", confesó a esta emisora.

Según describió, al sumergirse en el agua helada, el cuerpo experimenta un shock inicial: "El primer minuto es lo peor, tu mente te grita 'salí, salí'. Pero con respiración y concentración, lográs calmarte y entra en un estado de meditación. Es como hablar conmigo mismo fuera de mi zona de confort".

El joven, que se define como autodidacta, detalló que no sigue un método específico, aunque descubrió prácticas como el método Wim Hof, que combina respiración y exposición al frío. "Lo fui aprendiendo solo, probando qué siento, cómo controlo mi corazón cuando se acelera. Ahora quiero conocer más sobre estos métodos", afirmó.

El video, que muestra a Alexander relajado en el río bajo la nieve, generó todo tipo de reacciones. "Me dio mucha gracia leer los comentarios. Algunos valoraban lo que hacía, otros no lo entendían. Pero es algo muy personal, cada uno tiene su percepción", comentó con humor.

Aunque no buscaba viralizarse, el joven tomó la repercusión con buena onda: "Solo elegí ese lugar porque era más cómodo, otro sitio estaba lodoso".

Alexander también reconoció que su práctica se asemeja a la crioterapia, utilizada por algunos deportistas profesionales, aunque él la realiza de manera intuitiva. "Vi que hay cursos y métodos más controlados. Me interesa aprender más, pero hasta ahora lo hice a mi manera", agregó.

• Qué es el método Wim Hof o criomedicina

El licenciado en kinesiología y fisioterapia, y experto en criomedicina, Maximiliano Barros, explicó a Cadena 3 los beneficios de la crioterapia, también conocida como el método Wim Hof. Esta técnica consiste en la exposición voluntaria al frío, la cual se realiza de manera gradual y progresiva.

Barros destacó que "enfrentarnos al frío trae grandes beneficios al organismo a nivel biológico, mental y psíquico". Uno de los efectos más conocidos de la crioterapia es la desinflamación del cuerpo. "Todos sabemos que el frío ayuda a desinflamar el organismo por esa vasoconstricción que genera", señaló.

Además, la crioterapia contribuye a "aumentar nuestro sistema inmunológico", lo que resulta en una menor frecuencia de enfermedades. En el ámbito psicológico, esta práctica fomenta la resiliencia mental, permitiendo a las personas tolerar mejor el estrés. Barros explicó que "el frío es un estrés, le llamamos estrés hormético, que genera adaptaciones en el organismo". Esto no solo se aplica al estrés del frío, sino también al estrés cotidiano.

"Recomendamos hacer los talleres de criomedicina con un instructor certificado porque la práctica requiere de una preparación previa para enfrentarnos al frío. Nunca hay que hacerlo de forma directa, sino con alguien que sepa y tenga experiencia, explicando sus técnicas y beneficios de forma progresiva y gradual. No es para todo el mundo: no se sugiere para personas con patologías cardíacas, diabetes no controladas o aquellas que tienen una extrema sensibilidad al frío", detalló Barros.

La liberación de dopamina y adrenalina durante la exposición al frío potencia la motivación y el enfoque. "Nos da claridad, ganas de actuar, de movernos", afirma Barros, resaltando la importancia de la crioterapia en el bienestar psicológico.

Informe de Francisco Vidal.