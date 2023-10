Fabiana Cantilo: “Al final, la serie de Fito me gustó y la recomendé”

Fabiana Cantilo, una referente del rock nacional argentino, regresó de una gira europea con 16 shows y realizó tres Gran Rex a sala llena. El 10 de noviembre se presentará en Córdoba en el Quality Espacio.

La cantante, en diálogo con Cadena 3, habló sobre su nuevo disco “Cuna de Piedra” y afirmó que finalmente la serie de Fito Páez, que antes había criticado, le gustó mucho.

“El disco tardó un montón, porque fue muy pensado, con Ezequiel Borda, un músico que vive en las sierras. Elegimos los temas e hicimos arreglos. Fue la primera vez que me dirigí sola y me produje un trabajo. Me animé y me gustó”, relató.

La artista estuvo de gira por Europa y actuó en ciudades como París y Londres. “Nuestro público eran todos argentinos y es emocionante poder cantarles. Estaban a un nivel altísimo de emoción”, expresó.

Consultada por la serie de Netflix sobre Fito Páez, "El amor después del amor", afirmó que le terminó gustando y que incluso se la recomendó a Fito que la viera, porque también se había enojado.

“Al final estaba buena, me gustó, la terminé recomendando, aunque los diálogos reales entre nosotros eran mejores”, afirmó entre risas.

Sobre el grupo de grandes artistas con los que tocó, rescató que se divirtieron mucho y esos grandes talentos marcaron una época en el rock nacional.

“Llevo 11 años limpia de adicciones y la verdad es que estoy muy bien, éramos una banda de locos que terminamos convirtiéndonos en referentes de la música y es algo que me causa orgullo”, valoró.

Entrevista de Geo Monteagudo.