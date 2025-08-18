El Festival Yvy Porá congregó a más de 45 mil personas en su cuarta edición
Con un ambiente festivo y la actuación del "Chaqueño" Palavecino, el evento se consolidó como un pilar de la cultura local.
18/08/2025
FOTO: Cadena 3 presente en la 4°edición del Festival Yvy Porá junto a Lázaro Caballero.
Audio. El Festival Yvy Porá congregó a más de 45 mil personas en su cuarta edición
La cuarta edición del Festival Yvy Porá tuvo lugar en Gran Guardia, a 80 kilómetros de la capital de Formosa, y se caracterizó por su gran convocatoria y ambiente festivo. Más de 45 mil personas asistieron solo el sábado por la noche, disfrutando de un espectáculo inolvidable.
El festival cerró con la presentación del Chaqueño Palavecino y Los Aloncitos, donde se destacó el agradecimiento de Palavecino a Lázaro Caballero por su labor en la promoción de la solidaridad. Caballero mencionó a Cadena 3: "Esto es un sueño hecho realidad, esto es algo que empezó con un cumpleaños de mi tata".
100 Noches Festivaleras. Cadena 3 presente en la 4°edición del Festival Yvy Porá junto a Lázaro Caballero
En Gran Guardia, a 80 kilómetros de la capital de Formosa, Lázaro Caballero encabeza una celebración que combina música folclórica, tradiciones gauchas y solidaridad.
El evento se desarrolló en un campo abierto, donde las familias pueden acampar durante los tres días. Se observó la participación de personas de varias provincias, incluyendo Córdoba y Mendoza. Según el Chaqueño Palavecino, "hay que felicitar a esta gente, esto no es casualidad".
Asimismo, Caballero destacó los inicios del festival, que comenzaron modestamente con la participación de 200 personas. "Hicimos una cantina, compramos postes y luz para armar el predio", recordó. Ahora, el festival ya figura en el calendario de grandes eventos culturales y el próximo año se extenderá a cuatro días, reiterando su objetivo de ser un encuentro de amistad y folclore.
El éxito del Festival Yvy Porá se establece como un pilar en la cultura local, convirtiéndose en un evento esperado cada año y dejando una huella en la comunidad y en quienes lo disfrutan.
Informe de Alejandro Bustos
