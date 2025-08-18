El Festival Yvy Porá congregó a más de 45 mil personas en su cuarta edición

La cuarta edición del Festival Yvy Porá tuvo lugar en Gran Guardia, a 80 kilómetros de la capital de Formosa, y se caracterizó por su gran convocatoria y ambiente festivo. Más de 45 mil personas asistieron solo el sábado por la noche, disfrutando de un espectáculo inolvidable.

El festival cerró con la presentación del Chaqueño Palavecino y Los Aloncitos, donde se destacó el agradecimiento de Palavecino a Lázaro Caballero por su labor en la promoción de la solidaridad. Caballero mencionó a Cadena 3: "Esto es un sueño hecho realidad, esto es algo que empezó con un cumpleaños de mi tata".

El evento se desarrolló en un campo abierto, donde las familias pueden acampar durante los tres días. Se observó la participación de personas de varias provincias, incluyendo Córdoba y Mendoza. Según el Chaqueño Palavecino, "hay que felicitar a esta gente, esto no es casualidad".

Asimismo, Caballero destacó los inicios del festival, que comenzaron modestamente con la participación de 200 personas. "Hicimos una cantina, compramos postes y luz para armar el predio", recordó. Ahora, el festival ya figura en el calendario de grandes eventos culturales y el próximo año se extenderá a cuatro días, reiterando su objetivo de ser un encuentro de amistad y folclore.

El éxito del Festival Yvy Porá se establece como un pilar en la cultura local, convirtiéndose en un evento esperado cada año y dejando una huella en la comunidad y en quienes lo disfrutan.

Informe de Alejandro Bustos