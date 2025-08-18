En vivo

El Festival Yvy Porá congregó a más de 45 mil personas en su cuarta edición

Con un ambiente festivo y la actuación del "Chaqueño" Palavecino, el evento se consolidó como un pilar de la cultura local.

18/08/2025 | 17:03Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 presente en la 4°edición del Festival Yvy Porá junto a Lázaro Caballero.

  1.

    Audio. El Festival Yvy Porá congregó a más de 45 mil personas en su cuarta edición

    Viva la Radio

    Episodios

La cuarta edición del Festival Yvy Porá tuvo lugar en Gran Guardia, a 80 kilómetros de la capital de Formosa, y se caracterizó por su gran convocatoria y ambiente festivo. Más de 45 mil personas asistieron solo el sábado por la noche, disfrutando de un espectáculo inolvidable.

El festival cerró con la presentación del Chaqueño Palavecino y Los Aloncitos, donde se destacó el agradecimiento de Palavecino a Lázaro Caballero por su labor en la promoción de la solidaridad. Caballero mencionó a Cadena 3: "Esto es un sueño hecho realidad, esto es algo que empezó con un cumpleaños de mi tata". 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El evento se desarrolló en un campo abierto, donde las familias pueden acampar durante los tres días. Se observó la participación de personas de varias provincias, incluyendo Córdoba y Mendoza. Según el Chaqueño Palavecino, "hay que felicitar a esta gente, esto no es casualidad". 

Asimismo, Caballero destacó los inicios del festival, que comenzaron modestamente con la participación de 200 personas. "Hicimos una cantina, compramos postes y luz para armar el predio", recordó. Ahora, el festival ya figura en el calendario de grandes eventos culturales y el próximo año se extenderá a cuatro días, reiterando su objetivo de ser un encuentro de amistad y folclore.

El éxito del Festival Yvy Porá se establece como un pilar en la cultura local, convirtiéndose en un evento esperado cada año y dejando una huella en la comunidad y en quienes lo disfrutan. 

Informe de Alejandro Bustos  

Lectura rápida

¿Qué evento se llevó a cabo? La cuarta edición del Festival Yvy Porá.

¿Quiénes fueron los artistas destacados? Chaqueño Palavecino y Los Aloncitos.

¿Cuándo se realizó el festival? El festival tuvo lugar recientemente, con gran asistencia el sábado por la noche.

¿Dónde se celebró el festival? En Gran Guardia, a 80 kilómetros de la capital de Formosa.

¿Por qué es importante el festival? Se ha convertido en un pilar de la cultura local y un evento esperado cada año.

