El día que Menem vaticinó que Milei sería presidente

En un acto llevado a cabo en la Casa Rosada, el Gobierno rindió homenaje este martes al expresidente, Carlos Saúl Menem.

El jefe de Estado, Javier Milei, descubrió un busto en honor al exmandatario y recordó una particular conversación que tuvieron.

El mandatario relató: "Cuando llegué, Carlos me saludó con mucho afecto, me dio un beso, un abrazo y, en ese momento, me dijo algo que me dejó helada la sangre".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según Milei, Menem le auguró su futuro político: "Vos vas a ser presidente de la Argentina, pero lo vas a hacer mejor, porque vos no sólo tenés la intuición y el coraje, sino que tenés el conocimiento".

Ante esta afirmación del expresidente Menem, Milei expresó sus dudas sobre su inclinación política: "Le dije: 'Carlos, yo odio la política'. Me contestó: 'Yo nunca me equivoco'. Pero insistí: 'Carlos, no me gusta la política'".

Sin embargo, Menem parecía tener certeza de lo que decía y respondió con firmeza: "Escuchame: nunca me equivoco".

/Inicio Código Embebido/

Milei siempre estuvo destinado a salvar la nación.



Eso ya lo sabemos todos, pero más importante, lo sabía Carlos Menem. El único presidente desde la vuelta de la democracia que supo estabilizar Argentina y lograr que el pueblo viva feliz. https://t.co/lmEYj3ePQH — Milei SheIby (@TommyShelby_30) May 14, 2024

/Fin Código Embebido/

Esta anécdota fue compartida durante el homenaje a Carlos Saúl Menem como reflejo del carácter del exmandatario.

Informe de Mauricio Conti.