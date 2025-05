Alarma en escuela de Santa Fe por alumno que mostró un arma de fuego

En la escuela Ceferino Namuncurá de Santa Fe, la policía llegó esta mañana tras ser alertada por los directivos debido a que un alumno de primer año mostró a un compañero una pistola calibre 45 sin cargador.

La madre de un alumno de segundo año expresó a Cadena 3 su preocupación: “La preocupación era porque querían encontrar el cargador y que el arma estaba sin cargador. Estaban buscando ese cargador”. Aclaró que el compañero no amenazó a nadie, solo mostró el arma.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La madre también comentó que los estudiantes fueron evacuados al patio mientras se verificaba la situación: “Yo hablé con mi sobrina, que estaba acá, con mi nene, que no me puede comunicar, pero con mi sobrina, y me dijo que estaban en el patio”.

La madre se enteró de la situación a través de su hermana y agregó: “Pasa que uno no sabe lo que los chicos traen adentro de la mochila. Siempre hay problemas entre ellos, pero no sé si sería tanto como para traer un arma a la escuela”.

La policía, en su búsqueda del cargador, contactó a los padres del alumno involucrado. Al requisar el domicilio, encontraron no solo el cargador, sino también un pistolón y una pistola calibre 9 milímetros, todas pertenecientes a los padres del niño.

La madre del chico, quien permitió voluntariamente la requisa, fue demorada por la justicia para esclarecer el origen de las armas. Se encontraron municiones para las armas encontradas en el domicilio, lo que agrava la situación.

Informe de Matías Arrieta