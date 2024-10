Vecinos de Pichincha, en alerta por aparición de ratas: "Estamos infectados"

Vecinos del barrio Pichincha, en Rosario, denuncian un grave problema de infestación de ratas debido a la acumulación de basura en los contenedores. Desde Jujuy y Oroño, reportaron al móvil de Cadena 3 Rosario que la situación se ha agravado en los últimos días, con la aparición de roedores de considerable tamaño.

Viviana, una de las vecinas afectadas, expresó: "El problema de Pichincha ya es de larga data. Si uno se para a la noche cerca de alguna alcantarilla y un contenedor, va a ver cómo los roedores salen. Yo ayer me paré tres minutos y vi salir en ese tiempo más de diez ratas".

Esta situación, según Viviana, indica que "la ciudad está infectada de ratas". Ricardo, otro vecino, señaló que la falta de control en la recolección de residuos ha permitido que la población de roedores crezca.

"Cuando uno tiene un animal que se alimenta de la basura y no hay control, evidentemente se va a empezar a reproducir", afirmó. Además, destacó que "los mismos contenedores están totalmente desbordados".

Los vecinos coincidieron en que la problemática no solo afecta la higiene del barrio, sino también la salud pública. Una residente mencionó que tuvo que desratizar su propio jardín, advirtiendo: "Si están entrando a mi casa, no me quiero imaginar lo que debe ser con los gastronómicos".

La falta de respuesta por parte de las autoridades también es motivo de preocupación. "Los vecinos de calle Rivadavia han hecho denuncias por las ratas que no fueron atendidas", comentó la vecina.

Informe de Agostina Meneghetti.