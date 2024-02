Vecinos de Pichincha denuncian robos de medidores y ausencia estatal

En calle Tucumán al 2700, en el barrio Pichincha de Rosario, una serie de robos de medidores ha desatado la preocupación y la indignación de los vecinos. En los últimos tiempos, al menos seis medidores han sido sustraídos en esta cuadra, tanto de un lado como del otro de la calle.

Sin embargo, lo que más preocupa a los residentes no es solo la pérdida material, sino la sensación de desamparo y la falta de respuestas. Aguas Santafesinas, la empresa prestataria del servicio, ha exigido a los afectados que presenten una denuncia ante la policía.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Esta exigencia ha generado malestar entre los vecinos, quienes consideran que la responsabilidad de garantizar la seguridad y el suministro de agua recae sobre la empresa y las instituciones estatales pertinentes.

En declaraciones al móvil de Cadena 3 Rosario, uno de los vecinos afectados expresó su frustración y preocupación: "Están robándole los medidores a los vecinos. Yo soy damnificado indirecto, porque de alguna manera uno sufre viendo al otro que no tiene el servicio esencial, aunque no te toque, porque también soy damnificado porque me siento inseguro, no solamente por la parte policial sino también por la empresa prestataria del servicio, porque vos lo llamás, no vienen y además te requieren y te reclaman que además de comunicarle a la empresa tiene que hacer una denuncia a la policía."

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ante la falta de soluciones efectivas, los propios vecinos se han visto obligados a resolver los problemas de suministro entre ellos mismos.

"Esta cuadra es constante, si no es una vereda es la otra, nos viene tocando permanentemente", expresó otro vecino. "Inclusive hay un grupo que se llama Barrio Pichincha y si leen ahí van a ver la cantidad de vecinos que se van quejando y van subiendo de los diferentes robos de medidores", añadió.

Informe de Agostina Meneghetti.