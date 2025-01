Una gotera, la térmica y la heladera: se incendió una casa en Empalme Graneros

Un incendio en una vivienda del barrio Empalme Graneros dejó importantes pérdidas materiales, aunque no hubo que lamentar heridos. El siniestro se desató alrededor de las 16 en la casa de Nicolás, quien no se encontraba en su hogar en ese momento.

En diálogo con el móvil de Cadena 3 Rosario, comentó: "Lo material mucho no me interesa, es un garrón porque es sacrificio, pero bueno, agradezco nomás que mi familia no estaba adentro". Según el relato del propietario, el fuego podría haberse originado por una falla eléctrica vinculada a una gotera en el techo que afectó a la térmica, cerca de la heladera.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Me encontré con todos los vecinos acá en la puerta queriendo ayudar", destacó. Además, un compañero de trabajo también se sumó a las labores de extinción del fuego hasta la llegada de los bomberos.

En cuanto a las pérdidas, Nicolás detalló: "Perdí cosas, materiales nomás, el aire acondicionado, la tele y la heladera". A pesar de la situación, su pareja y su hijo, que se encontraban en un cumpleaños, se encuentran bien de salud.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El vecino, quien lleva poco tiempo viviendo en la zona, mencionó que no había presenciado incidentes similares anteriormente. "Nunca vi nada de esto, sinceramente", afirmó. Sin embargo, destacó la solidaridad de la comunidad: "Estuvieron presentes, brindaron matafuegos, ayudan en lo que se podía".

Para quienes deseen colaborar con Nicolás y su familia, se puede contactar al número 3417 497099 a nombre de Micaela, su esposa. La situación es crítica, especialmente por la pérdida de electrodomésticos esenciales.

Informe de Juan Ignacio Casares.