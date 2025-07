Trabajo en familia y conflictos en puerta: "Es por la cultura y los valores"

En diálogo con Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, Christian Gentili, profesor titular de la Cátedra de Ciencias Económicas y Estadísticas de la UNR y especialista en empresas familiares, compartió su vasta experiencia sobre los desafíos y beneficios de trabajar en familia, algo para muchos deseable, pero para otros contraproducente.

Con más de 25 años en el sector, analizó las dinámicas de las empresas familiares, especialmente en la ciudad de Rosario y sus alrededores.

Gentili destacó que las experiencias en empresas familiares pueden ser tanto positivas como negativas, dependiendo de la cultura familiar y los valores que se internalizan. "Mucho tiene que ver con la cultura familiar y los valores que se internalizan dentro de la familia", afirmó.

Según él, las empresas de ciudad suelen tener una cultura diferente a las rurales, especialmente en la valoración de los hijos dentro de la empresa. "Normalmente una empresa de ciudad, yo digo todos los hijos valen uno para el padre", explicó.

Uno de los principales problemas que enfrentan estas empresas es la sucesión y el cambio de liderazgo. Advirtió que "si no se prepara bien al sucesor, tienen el primer quiebre de empresas de familia".

En el contexto rural, la situación es aún más complicada, ya que a menudo no se considera a las mujeres como parte activa de la empresa. "A veces, cuando yo le digo a los propietarios, le digo, pero ¿tu hija trabaja en la empresa? No, no, hace la administración", comentó, subrayando la disparidad en la valoración del trabajo.

El especialista también abordó la confusión que puede surgir en la remuneración de familiares.

"Se confunde ese rol entre empleada e hija", dijo, lo que puede generar tensiones en la dinámica laboral. El académico recordó cómo, en muchas ocasiones, se considera que todos los hijos tienen el mismo valor y remuneración, sin tener en cuenta su contribución real al negocio. "Para el padre, todos eran hijos, entonces todos cobraban por igual", explicó.

Otro tema crítico que mencionó fue la inclusión de familiares políticos en la empresa. "Muchos son porcelana china en las empresas", indicó, refiriéndose a la fragilidad y a los conflictos que pueden surgir en estas situaciones. "La empresa se empieza a cargar de estos jarrones y empieza a perder dinero", agregó.

Para evitar estos problemas, Gentili recomendó: "Generalmente lo que uno recomienda para evitar todos estos problemas es el protocolo de la empresa familiar", afirmó. Este protocolo establece acuerdos claros sobre la remuneración, el ingreso de familiares y la estructura de liderazgo, lo que puede ayudar a prevenir conflictos a largo plazo.

En esa línea, enfatizó la importancia de contar con profesionales en la creación de estos protocolos, ya que no se trata de un simple formulario. "Son reuniones que se realizan con todos los familiares, se hacen entrevistas previas con los que trabajan y con los que no trabajan", explicó.

La elaboración de un protocolo puede llevar entre seis meses a un año y medio, y es un proceso que requiere diálogo y negociación. Finalmente, subrayó que el protocolo no solo ayuda a prevenir conflictos, sino que también fomenta una cultura de diálogo y entendimiento dentro de la empresa familiar. "Con esto también empiezan a tener una cultura de reuniones, de empezar a escucharse", concluyó.

Entrevista de Lucas Correa y Cecilia Moro.