Tensiones con el Senado: "Sin dudas, hay dificultades de gestión y de diálogo"

El senador nacional por la provincia de Santa Fe, Eduardo Galaretto, se refirió a la situación actual del Senado y su relación tirante con el gobierno de Javier Milei .

En una entrevista con Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, el reemplazante de Dionisio Scarpin en la banca de la Cámara alta destacó que su experiencia política incluye ser legislador en la provincia y su trayectoria en el ámbito médico. “Militante desde el colegio secundario, he sido dos veces legislador en la provincia, cuatro años diputado y cuatro años senador de mi departamento San Lorenzo”, expresó.

Sobre el contexto legislativo actual, Galareto comentó: “Tratamos de ser una oposición responsable, hemos acompañado aquellos proyectos que creíamos que eran herramientas que al gobierno le iban a favorecer desarrollar las políticas que beneficiaran al conjunto de la población argentina”.

Sin embargo, también subrayó problemas en el diálogo con el gobierno: “Hay una dificultad, sin duda, en que el interlocutor no tiene las facultades que tendría que tener, a mi entender, para facilitar todo el proceso de diálogo que se tiene que dar en la Cámara”.

En relación a la colaboración con otras fuerzas políticas, el senador mencionó un encuentro con el rector de la Universidad Nacional de Rosario y el senador Marcelo Lewandowski, donde reafirmaron su compromiso con el apoyo presupuestario para las universidades.

“Quisimos tener con los rectores de todas las provincias la ratificación de lo que va a ser nuestro apoyo a un proyecto que se aprobó en el recinto la semana pasada”, afirmó.

Respecto a la inminente posibilidad de un veto por parte de Milei sobre el proyecto de jubilaciones, Galareto expresó su desacuerdo, en línea con lo que había hecho días atrás su par Carolina Losada .

“Ojalá que sea una etapa de reflexión que esté el Ejecutivo y dudando si corresponde o no corresponde. Yo creo que no corresponde”. Además, destacó que un análisis técnico del impacto fiscal del proyecto no superaría el 0,4% del PBI.

El senador también se refirió a la controversia sobre el aumento de las dietas legislativas , indicando que es positivo el desenganche de la fórmula de actualización: “Me parece bien. La sensibilidad de la población con este tema le quede claro cuánto es lo que persiguen los funcionarios”.

Finalmente, Galareto defendió la actividad legislativa del Senado: “Desde diciembre, hemos estado todas las semanas en sesión. No ha habido hueco de nuestra participación en el debate, ya sea en comisión o en recinto”.

Entrevista de Lucas Correa.