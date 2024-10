Tensión y búsqueda de un joven en Isla Verde: "Prefectura estaba tomando mate"

Continúan los trabajos de búsqueda de Matías, un joven que desapareció el pasado domingo en la zona del parador Isla Verde, mientras disfrutaba de un día con amigos. La familia del joven se congregó para seguir de cerca las operaciones y hubo escenas de tensión.

El cuñado de Matías compartió su experiencia sobre la situación actual de la búsqueda con el móvil de Cadena 3 Rosario: “Llegamos hoy a las 10 de la mañana y nos encontramos con una embarcación de Prefectura que estaba tomando mate. No había ningún buzo en el agua”.

A pesar de sus esfuerzos por obtener información, afirmaron que la fiscalía no proporcionó respuestas claras sobre la situación de los buzos. “La verdad, muy mal porque uno tiene la esperanza de que lo están buscando y se encuentra con que no”, agregó.

La familia tuvo que pagar su propio pasaje para acceder a la isla y presenciar la búsqueda, lo que generó indignación. “El dueño del parador apareció recién ahora, cuando empezamos a llamar a los medios. Nunca ofreció ningún tipo de ayuda”, expresó el cuñado de Matías.

En el lugar, se observa un perímetro delimitado con cintas de peligro y la lancha de prefectura, que ahora tiene un buzo trabajando en la zona donde Matías fue visto por última vez.

Sobre el día de la desaparición, el cuñado de Matías relató: “Él estaba metido con el agua hasta la rodilla porque no sabía nadar. Se desmoronó la arena y lo chupó el río”. Los amigos de Matías, que tampoco sabían nadar, pidieron ayuda, pero no había ningún responsable del parador para auxiliar. “Un chico que estaba entre los invitados se metió, pero no encontró al fondo y salió por seguridad”, comentó.

En cuanto a la continuidad de la búsqueda, el cuñado indicó que los buzos de prefectura están trabajando hasta las seis de la tarde y que la lancha que están utilizando es la única disponible. “La fiscal no inició el acta de oficio para pedir refuerzos de buzos”, lamentó.

La situación ha generado tensiones entre la familia de Matías y el responsable del parador. Carlos, quien se identificó como el dueño, defendió su accionar: “Llamé al 106, la prefectura vino y no tardó mucho en llegar”. Sin embargo, la familia expresó su frustración por la falta de respuesta y la gestión de la búsqueda.

El contexto geográfico también ha sido un tema de preocupación. Carlos mencionó que “la costa se está comiendo la isla” y que la situación se ha vuelto más peligrosa debido a la bajante del río. “La isla se viene erosionando y se ha caído sobre embarcaciones”, concluyó.

La comunidad sigue en alerta y esperan que la búsqueda de Matías arroje resultados positivos en los próximos días. La familia y amigos continúan movilizándose para difundir su imagen y obtener cualquier información que pueda ayudar en la búsqueda.

Informe de Agostina Meneghetti.