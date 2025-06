Se vende en Rosario el 'Ozempic argentino': "No es para unos kilitos más"

Rosario cuenta con un nuevo medicamento que ha ganado popularidad en el tratamiento de la obesidad y la diabetes tipo 2. Se trata de Dutide, una versión argentina de la semaglutida, que promete ser más accesible económicamente en comparación con su contraparte internacional, Ozempic.

Leonardo Jurado, prosecretario del Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe, explicó en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario que la semaglutida se presenta en forma inyectable y está disponible en dosis de 0,25 mg, 0,50 mg y 1 mg.

"El médico prescribe de acuerdo a las necesidades del paciente y al objetivo terapéutico que busca", afirmó Jurado.

Originalmente, la semaglutida fue desarrollada para tratar la diabetes tipo 2. "Su acción sobre la producción de insulina y la disminución de glucosa en sangre, junto con el efecto no buscado de disminuir el apetito, ha llevado a un uso creciente en personas con sobrepeso", detalló Jurado.

La versión argentina de Dutide salió al mercado el año pasado en forma de comprimidos, pero su reciente lanzamiento inyectable ha generado mayor interés. Según Jurado, "la diferencia más importante está en su costo", siendo Dutide considerablemente más barato.

La presentación de 0,25 mg cuesta 98 mil pesos, mientras que la de 1 mg se encuentra a 128 mil pesos, en contraste con los 320 mil pesos de Ozempic.

Sin embargo, la venta no es libre. Jurado aclaró que "se requiere receta médica, ya que es fundamental que un profesional evalúe al paciente". Además, enfatizó la importancia de no automedicarse, advirtiendo sobre la creciente medicalización en la sociedad. "Siempre consultar, no automedicarse, es uno de los temas centrales en la educación en salud", subrayó.

El uso de semaglutida se reserva para personas con un índice de masa corporal elevado y comorbilidades asociadas, como hipertensión o colesterol alto. "No es para quienes tienen un par de kilitos de más", aclaró Jurado. Esto resalta la necesidad de un diagnóstico médico adecuado antes de iniciar el tratamiento.

La popularidad de este medicamento ha sido impulsada por la publicidad en redes sociales, donde celebridades han compartido sus experiencias. Jurado advierte sobre el riesgo de confundir el uso de Dutide con un simple recurso estético. "La medicalización es algo que nos preocupa mucho y que tenemos que trabajar sobre eso", concluyó.

Se presenta como una opción accesible en el tratamiento de la obesidad y diabetes tipo 2, pero su uso debe estar siempre acompañado de una evaluación médica rigurosa para garantizar la salud y el bienestar de los pacientes.

Entrevista de Lucas Correa.