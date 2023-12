Plazos fijos y otras claves para ahorristas: qué esperar para los próximos días.

Con la proximidad de la asunción de Javier Milei como presidente y la anticipación por sus primeras medidas, los ahorristas se enfrentan a la incertidumbre, cuestionándose sobre el destino de los plazos fijos y otras herramientas financieras bajo su mandato. En medio de la complejidad de un escenario económico en constante cambio y la expectativa de una inflación en alza, los inversores buscan estrategias para resguardar sus ahorros.

Sebastián Domínguez, contador público y socio de SDC Asesores Tributarios, compartió sus opiniones durante una entrevista en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario.

¿Qué pasa con las Leliqs? “Antes que gane Milei el balotaje había dudas sobre lo que podía pasar con las Leliqs. Como eran de 23 billones de pesos y generaban intereses había toda una duda sobre si podía quien ganara re perfilar esas letras, reprogramarlas, convertirlas en títulos publicas, etc. Cuando ganó, en su discurso dijo dos cuestiones (entre otras): respetar los compromisos asumidos por el estado y respetar los derechos de propiedad. Se descartó lo de la reprogramación de las Leliqs. De esa manera, los plazos fijos dejaron de tener la incertidumbre de que podían llegar a ser cambiados por títulos públicos como sucedió en la década del 90’”.

Pase a pases. “La realidad es que no habría indicios para pensar en que pueda pasar algo así. No debería pasar porque no podría cambiar un tema tan esencial el gobierno de haber anunciado una cosa y hacer otra, perdería toda credibilidad en un primer acto de gobierno. Los bancos, dejaron de volver a renovar las Leliqs, tenían un plazo de colocación de 28 días. Ahora van a Pases pasivos, a un día de plazo. Lo que antes tenían depositado a 28 días lo pasaron a un día. El banco puede decidir qué hacer con ese dinero todos los días”.

Comportamientos. “Eso hizo que mucha gente haya dejado de renovar los plazos fijos. Bajo en un 5%, también en términos similares la tenencia de dineros en caja de ahorro y similar. Pasaron en general a billeteras de fintech que dan un rendimiento, o a suscribir fondos comunes de inversión. Uno tiene el dinero que lo deposita hoy y si quiere mañana hace el rescate. Ahí baja el riesgo, no tengo dinero colocado a 30 días. De acuerdo a cómo evolucionen las cosas, si quiero me mantengo en pesos”.

Opciones. “Uno no sabe las medidas que van a tomar el 11 de diciembre, el lunes próximo. Seguramente van a modificar regulaciones que hoy existen, no es lo mismo si se tiende a unificar el tipo de cambio o se mantienen los diferenciados. El panorama no se sabe cuál es. Qué escenarios puede haber, si uno se queda en pesos, se estima que la inflación de diciembre, hay remarcaciones, la tasa de interés que hoy da una billetera es el 10% mensual. Un plazo fijo estaba dando alrededor del 11% mensual. Si va a ser 25% en diciembre la inflación, ya esa inversión está perdiendo. Hay que explorar otras alternativas. Ahí uno puede decir compro dólar MEP… había subido, bajó, como no se sabe cuál va a ser el nuevo dólar oficial a partir del lunes, no se sabe si va a subir o bajar. Si se unificaran podría llegar hasta a bajar. Convendría quedarse en pesos, aunque pierdas contra la inflación. Es todo muy complejo ante la incertidumbre de medidas. Quizás conviene invertir en acciones, pensando que van a subir más que el dólar. Pero si puede tener ese dinero, pensando en invertirlo de acá a seis meses, si lo va a necesitar el mes próximo, quizás le conviene tener rendimiento de 10% mensual, perder con inflación, pero no arriesgarse al dólar MEP que en 15 días quizás baja. Depende de la necesidad”.

Stockeo. “Si alguien tiene un negocio y dice compro stock para tener, eso va a aumentar de valor. Eso es en un escenario donde haya un poco de crecimiento. Si hay estanflación, quizás se queda con productos que bajan de precio o no se pueden vender. Voy al súper y compro para los próximos tres meses, es una alternativa, cuidado con la compra de alimentos para el freezer, por ejemplo. el panorama eléctrico puede ser complejo. Ya dijo la canciller”.

Cartas marcadas. “La semana que viene ya con panorama de medidas, que este más claro el mercado, quizás ahí tomar la decisión”.

Entrevista de Lucas Correa.