Gastronómicos reclaman por aumentos siderales en tarifas de recolección residual

El sector gastronómico en Rosario enfrenta un desafío económico significativo con el aumento del 300% en los servicios de recolección privados, una carga financiera que ha impactado directamente en la operatividad de restaurantes, hoteles, panaderías, heladerías y estaciones de servicio.

Ofelia Polito, gerenta de Aehgar (Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Rosario), expresó su preocupación y la necesidad de abordar esta problemática en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario.

"Nosotros hemos hecho nuevamente el reclamo en el Concejo Municipal porque ya esto viene sucediendo desde mediados del año pasado, donde este aumento fue muy abrupto, a partir de, obviamente, una imposición", señaló Polito.

La imposición a la que se refiere la gerenta de Aehgar implica que los establecimientos de gran generación de residuos se ven obligados a contratar servicios de recolección privados. Esta medida afecta no solo a los empresarios hoteleros y gastronómicos, sino también a panaderos, heladeros y estaciones de servicio.

La preocupación principal radica en que el 80% del servicio en el área de comercio está monopolizado por una única empresa, lo que limita las opciones para los establecimientos. "El resto de las empresas no tienen capacidad, no tienen la cantidad de camiones, no pueden tener la frecuencia, no pueden tener un cliente más", explicó Polito. Esta situación deja a los negocios atados a la contratación con la empresa que brinda el servicio, aumentando la presión financiera sobre el sector.

Polito destacó la necesidad de revisar la normativa actual y buscar una mayor transparencia en cuanto a los costos y las razones detrás de los abruptos cambios en las tarifas. "Creemos que hay que elevar la voz, hay que plantearlo, hay que continuar, hay que darle seguimiento y ver, bueno, cómo puede prosperar", subrayó.

A pesar de reconocer que el final del año y los cambios en el Concejo Municipal podrían presentar desafíos, la gerenta de Aehgar resaltó la importancia de seguir adelante con el reclamo para garantizar una mayor equidad y control estatal ante esta situación que afecta a múltiples sectores comerciales en la ciudad.