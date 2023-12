¿Por qué baja el "blue" y suben los precios?

Adrián Simioni

A todo el mundo le llama la atención. En las góndolas hay una estampida de precios. Sube todo. Pero el dólar "blue" sorprende casi todos los días con una nueva baja en su valor. ¿Por qué ha pasado esto en las últimas semanas? Las razones son múltiples.

La primera, es que la incertidumbre, en medio del proceso eleccionario, fue tan alta que muchísima gente buscó refugio en el dólar blue. Así que el blue, si se quiere, fue lo que primero subió y además subió de más. Hubo una sobrerreacción, un overshooting, como dicen los economistas. Fueron esos días en que el blue se disparó a los cielos. Sin precio. Llegaron a venderlo a 1.150 pesos en algunas cuevas.

La segunda, está asociada a eso. Los pesos que los argentinos tenían disponibles para “irse” al dólar, ya se fueron. Por ejemplo, la gente que decidió pasar sus depósitos en pesos al dólar, ya lo hizo. ¿Quedan pesos en los bancos para irse al dólar? Sí, claro, pero por ahora ese traspaso concluyó.

Otra: hasta la semana pasada muchísimas empresas les entregaron sus pesos al Banco Central a cambio de una letra atada al dólar futuro. Una operatoria ruinosa que el Central canceló el jueves último por temor de sus autoridades a ir en cana, pero que mientras tanto derivó un billón de pesos al Central. Menos pesos para presionar sobre el blue.

Al contrario: fue tanta la dolarización durante las elecciones que mucha gente se quedó sin pesos. Y ahora en lugar de comprar dólares están vendiéndolos para poder afrontar gastos diarios. Con las empresas que necesitan pesos para pagar el aguinaldo pasa algo similar. Hay más oferta de dólares en lugar de demanda.

Finalmente, los ingresos de los hogares, los salarios, perdieron tanto poder de compra que hoy, después de pagar la tarjeta, los servicios y pasar por el súper, no nos quedan pesos como para ir a comprar dólar blue. Ya no nos da el cuero para ahorrar en blue porque estamos mucho más pobres.

Por otro lado, suben los precios en pesos de casi todo. Una razón es que el gobierno de Cristina, Alberto y Massa casi dejó de existir. Ya no tiene poder para renovar Precios Justos, ni para fijarle precios a nadie ni para prometerle privilegios a nadie a cambio de que los congele. Además no cumplió sus promesas. Con menos razón. En ese marco, las empresas no sólo actualizan precios que estaban atrasados sino que se cubren ante las expectativas inflacionarias que hay para diciembre, con economistas que han pronosticado una inflación del orden del 20%. ¿Puede seguir eso? Tiene un límite: la capacidad de consumo de la población, que parece haber llegado al subsuelo.

También influye que el Banco Central aumentó el precio que paga por cada dólar que le venden los exportadores, para tratar de conseguir algún dólar. Eso sube el precio interno de cosas como la soja, el maíz o el petróleo. Por lo tanto, pecha hacia arriba el precio de la leche, la carne o la nafta.