"Ofertas dolarizadas": la otra cara de la inflación en un kiosco rosarino

La incesante inflación que tienen los precios en Argentina y la caída constante en los ingresos fijos de los consumidores genera escenas a veces insólitas y “creativas”, como manera de hacerle frente con buena cara a una situación compleja, como es hoy llegar a fin de mes.

El dueño de un kiosco ubicado en Santa Fe y Corrientes, pleno microcentro de Rosario, eligió una manera particular de promocionar sus productos: en una especie de “dolarización de facto”, en su pizarrón figuran ofertas a “un dólar”.

“En el momento que estamos viviendo es justamente eso, un poco de alegría para un país que se va a devastar completamente si esto sigue así”, contó al móvil de Cadena 3 Rosario, y recordó un cartel que había puesto meses atrás en el que se leía “ya no hay más ofertas, se fue todo al carajo”.

“Y no me equivoqué. Hoy, si lo tengo que poner, no sé qué tengo que poner, recontra”, acotó.

Respecto a su última idea ofertada, explicó: “Todo viene a que yo en esta zona tengo muchos clientes chicos. Y hoy, cualquier artículo para una merienda de un chico está en un excesivo valor. Y se me ocurrió que poner la oferta a quinientos pesos es un montón de plata, pero poniendo un dólar, todos tenemos un dólar, de recuerdo o en la billetera. Parece que no fuera nada”.