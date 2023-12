Más de 12 horas sin luz ni agua: vecinos desesperados por falta de respuestas

En una situación angustiante que afecta a los residentes del barrio Supercemento (Derqui al 7500), zona noroeste de Rosario, la falta de suministro eléctrico y de agua ha sumido a vecinos en una crisis que se prolonga por más de 12 horas, sin que la empresa proveedora de energía eléctrica haya brindado una respuesta efectiva.

Residentes de la zona, entre ellos personas mayores y enfermas, enfrentan serios inconvenientes, sin posibilidad de descender de sus departamentos a causa de la oscuridad que reina en las calles. La falta de agua agrava la situación, privando a los habitantes de un recurso esencial para la vida cotidiana.

Una residente del barrio Supercemento brindó testimonio con el móvil de Cadena 3 Rosario, expresando la impotencia y la incertidumbre que los embarga.

"Llamamos a la EPE, no nos dicen a qué horario van a venir o va a venir la luz, estamos sin luz y sin agua, que tampoco el agua pone un generador como para que tengamos un poco de agua, porque, sin luz y sin agua es un desastre acá", declaró.

"Hablaron de un problema en un cable de media tensión, pero ya hace horas y la situación se torna crítica. Tenemos lo básico, pero la leche y otros alimentos se están echando a perder. Hace demasiado calor, sin agua, sin luz, sin nada", agregó.

La difícil situación se agrava aún más con la presencia de personas mayores, algunas de más de 80 años, que viven en pisos superiores y no pueden descender sin luz y sin agua. También se reportan casos de enfermos que dependen de medicamentos, los cuales corren el riesgo de dañarse al no contar con refrigeración.

En medio de este panorama desolador, una vecina destacó el impacto económico del corte de energía, mencionando el caso de una factura exorbitante que recibió sin tener servicio. "Vino una boleta de 20.000 pesos y hoy estamos reclamando porque no tenemos el servicio. Tengo niños y personas mayores. Esta es la última que me vino y ahora me llegó otra de 20, sin subsidio", remató.

Informe de Agostina Meneghetti.