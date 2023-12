Murió el padre de Daniela Caruso, atropellada por Pira: "Nunca bajó los brazos"

/Inicio Código Embebido/

El 2 de marzo de 1997, un Ford Galaxy conducido por Sebastián Pira (21) cruzó Oroño por calle Salta a 130 kilómetros por hora y atropelló y mató a Daniela Caruso (16) y Celeste Haiek (22). El padre de Daniela, Felipe, pidió justicia desde el día en el que su hija murió, pero no logró que Pira sea juzgado (la causa prescribió en 2014 y el asesino nunca se entregó). Murió este jueves, a los 87 años.

Patricia, hija de Felipe y hermana de Daniela, habló con Alberto Lotuf en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, y expresó: “Lamentablemente partió mi papá, un incansable luchador por la justicia. Nunca bajó los brazos, despertaba día a día siempre hablando de lo mismo. Trataba de que algo apareciera desde el mas allá dando una respuesta, pero nunca tuvo respuesta a nada”.

“Nunca se pudo juzgar. Y todos sabemos que no fue un accidente, para nosotros es un asesino y su familia es cómplice de todo lo que sucedió después”, señaló.

“Muchas veces mi papá tuvo la esperanza de que algo cambiara, pero nunca pudimos ver nada. Nunca se llegó a nada. No sabemos dónde está, si formó una familia, si lo hizo qué les dijo. ¿les habrá contado alguna vez que él es un asesino? Es muy doloroso. El legado de mi papá eran sus talleres, poder hablar, expresar, eso es todo lo que nos queda”, expresó.

Y, sobre la vida de Pira, comentó: “A ciencia cierta no se sabe dónde está. De la Policía de Holanda lo escaparon, no pudo hacerlo así nomás. Eso fue orquestado y pago. Nunca supimos cómo fue todo, pero no pudieron traerlo y juzgarlo. Nos llegan informes de que está en Argentina, no sabemos si es verdad o no”.