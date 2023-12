Leda, en Cadena 3: "Dios acciona por medio mío"

/Inicio Código Embebido/

Leda Bergonzi movilizó a miles de personas durante este año. Sus presentaciones eran al principio en una iglesia, pero la masividad de sus convocatorias obligó a trasladar los eventos al predio de la ex Sociedad Rural. Allí, cada martes, la sanadora recibió a miles de creyentes que dieron testimonio de sus bondades.

Este martes, Leda estuvo presente en el estudio central de Cadena 3 Rosario y brindó una entrevista al conductor de Siempre Juntos, Alberto Lotuf.

En primera persona. “Leda es lo que se ve, no me puedo definir. Soy una mujer igual que todas, tengo lo mismo, soy mamá, soy abuela, no me considero diferente. Fui renunciando a un montón de cosas para acercarme a Dios.

Yo conozco a un Cristo que salió a sanar. Dios acciona por medio mío. Soy una persona que sale a la calle, va los barrios, visita enfermos, yo digo que sí, pero es Dios. Siempre actúo bajo la conciencia, pero hay como un trance, no me quedo con nada de lo que pasa los martes.

Muchos se acercan a ver a Leda, pero se acercan a Dios. Y tengo los mismos problemas que todos, lavo la ropa, hago lo que todo el mundo. Lo que cambió es que a lo mejor hoy la gente busca una bendición.

Dios está entre nosotros, pero no lo descubrimos porque no lo miramos. Cuando recibí el carisma preguntaba por qué, y la respuesta es porque sí. Quien no lo entiende debe leer la Biblia. Dios está, la gente entra mal y sale bien. ¿Quién soy yo para hablar de milagros? Creo que la Iglesia va acompañándome, y es súper importante.

Lo divino y sobrenatural. “Hay miles de dones. Pero el carisma no siempre es lo mismo, no es que todos los martes es igual. Las oraciones son inspiradas: llego y todo surge. Es la docilidad del espíritu. Siempre le digo a Dios ‘no te cansás de pedirme cosas’. El camino de la santidad es eterno, yo sigo convirtiéndome. Me pasó de que me digan que hablé en brasileño, en italiano, en arameo. Son lenguas que yo no estudié. No siento el peso, actúa el Espíritu Santo, no es humano, es sobrenatural.

Jesús nos enseñó a vivir, a caminar la comunidad. Con las primeras comunidades orábamos a Dios porque necesitábamos tener un referente. O vivimos acá o miramos para arriba, y para mirar para arriba tenemos que renunciar a esto”.

Un punto de inflexión. “Mi vida iba más por el modelaje, tenía propuestas. Cuando sentí que era el momento y podía firmar un contrato, vino una persona y me dijo ‘tomate un año para Dios’.

Percibí que había luz en estas tinieblas. Veo gente que me dice que vivía sumergida en la oscuridad. Hay una insatisfacción en el hombre, que solo la completa Dios. Antes estaba trabajando todo el tiempo, y viví situaciones hermosas”.

Vínculos y esperanza. “Seguro que tengo enemigos, igual que todos. Debe haber gente que no me quiere, pero no me cambia nada. El primer enemigo es Satanás. No tuve la posibilidad de conocer al Padre Ignacio. Nunca hablamos, no hubo tiempo. Hay que saber que todo pasa. Los que estamos mal es porque nos falta Dios. Todo podría ser distinto. El tiempo de vida es para vivir bien

A Leda la acompañó el exfutbolista Federico Arias, que contó su experiencia personal y dijo: “Estaba detenido en el camino. Le puede pasar a cualquier persona. Todos tenemos historias personales que nos marcan. Yo estaba enojado con Jesús porque me las daba todas, no erraba una. A través de la bendición que encontré cuando la conocí a Leda me puse a disposición del grupo. Encontré una paz terrible”.

“Viví algo inexplicable, como toda la gente que va cada martes. El cambio en mí entró como un escopetazo al pecho. Cuando la vi dije ‘a dónde me metí’, me esperaba una monjita…pensé que había perdido el sábado. Cuando la vi bajar dije ‘es Shakira’”, cerró entre risas.