/Inicio Código Embebido/

Siempre Juntos Rosario Lo mataron en Navidad: "Pasaba y ligó una bala que no era para él" Audio

/Fin Código Embebido/

Este lunes a la madrugada asesinaron a un hombre de 37 años en Aurora y Castellanos, barrio Plata, zona sudoeste de Rosario.

De acuerdo a los datos policiales, cuatro personas a bordo de dos motos abrieron fuego contra una vivienda y dispararon unas 30 veces. Uno de los tiros tuvo como blanco a Ramón Alejandro Vicego, que falleció horas después del ataque.

La madre de la víctima habló con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos, y relató: “Nos cortaron las alas. En todo sentido mis hijos son hermosos, pregunten en el barrio quiénes somos, nunca tuvimos problemas con nadie. Di la vida criándolos. Al que necesita, ellos están”.

“Ellos estaban con nosotros, será el destino. Fue a saludar a su hermana y su exmujer, fue a comprar cuetes y no ve. Lo agarraron de atrás, no le dieron tiempo a nada. Quedó en el medio de la balacera. Pasaba y ligó una bala que no era para él. Si estaba con la hija la estaríamos velando a ella también”, indicó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Y pidió: “Queremos justicia. Que venga Pullaro, queremos hablar con él. Que mi hijo no sea una víctima más, que no lo ensucien”.

El hermano de Ramón también habló y contó: “El loquito del futbol le decíamos, jugaba todos los días. Repartía harina. Tenía una hija de 14 años, quería trabajar doble turno para cumplirle el sueño de festejar los 15 de la hija”.