Mariana Cabrol: luchar contra el cáncer con humor como bálsamo y herramienta..

La actriz y comediante Mariana Cabrol se ha convertido en una voz inspiradora en la lucha contra el cáncer, utilizando el humor como una herramienta poderosa para transformar el dolor en historias de esperanza y aceptación.

Diagnosticada en 2020 con un cáncer de mama triple negativo, uno de los más agresivos, desde entonces ha compartido abiertamente su experiencia en las redes sociales, construyendo un puente de empatía con aquellos que enfrentan desafíos similares.

A sus 42 años, Mariana recibió un diagnóstico que sacudió su vida y la motivó a convertirse en una activista para la conciencia sobre el cáncer y la diversidad corporal. Su historia comenzó cuando decidió realizarse autoexámenes en agosto de 2020, descubriendo un bulto inusual en su mama izquierda. Después de meses de incertidumbre, el diagnóstico confirmó la presencia de un cáncer de mama triple negativo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Este miércoles se presentó en el Teatro de Empleados de Comercio en forma gratuita y, en la previa, visitó Viva la Radio por Cadena 3 Rosario para explicar cómo encontró consuelo y fuerza en las redes sociales durante su tratamiento: "No estaba haciendo nada, solo dedicándome al tratamiento, tuve la suerte de no tener que trabajar, muchas mujeres no tienen esa suerte. Por la pandemia estábamos todos encerrados".

"Estaba con una internación domiciliaria, la herramienta que encontré fueron las redes sociales. Retratar cada momento con humor, ironía y crítica. A través del humor se puede hacer una crítica interesante", agregó.

Cabrol destacó la importancia de encontrar momentos de disfrute incluso en los momentos más difíciles: "Como comediante jamás se me hubiese ocurrido hacer un chiste sobre el cáncer. Nunca jamás recibí un mensaje de agravio. No sé lo que son. Sí mucho agradecimiento de mujeres que pudieron reír donde la risa no existe. En un tratamiento oncológico, es bueno poder encontrar momentos de disfrute".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Su experiencia con el cáncer la ha llevado a Cabrol a replantearse su vida y sus prioridades. En sus propias palabras: "Ahora voy a hacer lo que quiera, todo esto es una sobrevida, y te das cuenta de que no somos conscientes para nada de eso, es lo único certero desde que nacemos: la muerte. A mí se me acomodó mucho la vida y las prioridades. Dejé trabajos que no quería hacer, mudé cosas, le escribí a la directora que más admiraba, en Córdoba, Julieta Daga. Le dije quiero que me dirijas, y ella me dijo ‘bueno’”.

Sobre la génesis y desenlace de ese vínculo artístico, completó: "Le mostré un stand up que tenía, algo en lo que nos basamos, muy poco. Trabajamos diez meses. Todas las semanas cruzaba a las altas cumbres. Y en diez meses estrenamos un espectáculo que nos voló la cabeza”.