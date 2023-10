Robo millonario a través de un club de Firmat: ciberdelito y saqueo de cuentas.

En un impactante acto de ciberdelincuencia, hackers lograron infiltrarse en la cuenta del Firmat Football Club, generando una cadena de transferencias fraudulentas que ascendió a la asombrosa cifra de 160 millones de pesos.

Este insólito hecho ha dejado a la institución deportiva y a varias empresas en la provincia de Chubut y la costa atlántica argentina en estado de alerta. Los ciberdelincuentes, hábiles en su accionar, realizaron créditos y posteriores débitos a cuentas de terceros, complicando la situación financiera de la entidad deportiva.

Federico De Vincenti, vicepresidente de Firmat Football Club, compartió detalles del sorprendente suceso en una entrevista con Viva la Radio por Cadena 3 Rosario.

El hecho. “El día martes por la tarde, el tesorero de la institución ingresó al homebanking del Banco Santa Fe y vio una suma importante, inusual, 45 millones en la cuenta del club, llamó la atención porque no son sumas que manejamos habitualmente.”

Operatoria. “No pudo hacer ningún tipo de averiguación, al otro día por la mañana volvió a ingresar y vio que esa plata ya no estaba en la cuenta. Al ratito ve que ingresan más transferencias a la cuenta del club, pero inmediatamente salían, entraban y salían. Todas de 5 millones cada una. Hasta llegar a los 160 millones. Se dirige al banco en la mañana del miércoles y en el banco se dieron cuenta de que estaba hackeada la cuenta, la bloquearon y activaron el protocolo.”

Afectados. “Eran cuentas de personas del sur de Argentina, distintas provincias que nada tienen que ver con el club ni tienen relación con nosotros. En el medio de la cadena estaba la cuenta del club, pero no teníamos nada que ver. Las transferencias las hacían a la cuenta del club porque al estar hackeada podían derivar a otras cuentas.”

Denuncia. “Perdimos dinero, por cada transferencia tiene un costo porque son montos muy altos, se fue consumiendo con el costo de comisión nuestro dinero. Hicimos la denuncia policial y el reclamo en el banco, que supuestamente tiene que reintegrarlo.”

Investigación. “Hasta ahora no tenemos información sobre cómo llegaron a nuestra cuenta. La información que tenemos es poca. No se ha podido investigar demasiado, no tenemos idea si han vulnerado el sistema de seguridad del banco. Eran cerca de 300 mil pesos.”

Golpe. “Para un club con 2 mil socios, no es una suma tan significativa, pero acá todo se hace a pulmón, si no lo podemos recuperar nos va a doler mucho. Creemos que sí, están todas las pruebas.”