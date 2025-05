Los Rancheros, clásico de clásicos en Rosario: "Son canciones inoxidables"

Los Rancheros, una banda emblemática de la música argentina, se presenta en Rosario con un show que mezcla clásicos y nuevas propuestas. En una visita a Viva la Radio en Cadena 3 Rosario, el vocalista Rubén "Meno" Fernández compartió su entusiasmo por la gira y la conexión que su música genera con el público.

“Estamos en el medio de una gira presentando nuestro nuevo proyecto y trayendo los clásicos de siempre”, comentó. Meno destacó la importancia de las canciones que trascienden el tiempo: “Son canciones inoxidables que siguen en el corazón de todos. Siempre digo que son canciones que ya perdieron dueño, porque la gente las canta y no saben que son mías”.

La banda, con más de 16 álbumes en su haber, se enfrenta a los desafíos de la industria musical actual, donde la promoción de un disco completo ha cambiado. “Antes, uno iba a esperar al programador de una radio con un CD en la mano. Ahora, los medios presentan canciones de a poco”, explicaron.

Sobre la creación de nuevos temas, el cantante expresó: “No me pongo a pensar si está de moda o no. Primero trato de que me emocione yo haciéndolo, porque sé que si yo me emociono, a vos te voy a emocionar”. Esta filosofía permite que la banda mantenga su esencia a lo largo de los años, a pesar de los cambios en el panorama musical.

En cuanto al público que asiste a sus shows, Meno observó una mezcla de generaciones: “Está el nostálgico que convivió con la década del 90 y también los que conocen nuestra música por sus padres”. Esta diversidad en la audiencia demuestra la relevancia de Los Rancheros en la música argentina, capaz de atraer tanto a viejos seguidores como a nuevas generaciones.

“La idea es hacer un concierto popular donde vamos a tocar del primer al último álbum de Rancheros, rescatando las canciones más populares y algunas sorpresas”, anticiparon. Las entradas están disponibles en www.starticket.com.ar.

Con una trayectoria que los ha llevado a ser parte de la banda sonora de varias generaciones, Los Rancheros continúan emocionando a su público con su música, que combina melancolía y alegría, reafirmando su lugar en el corazón de los argentinos.

Entrevista de Lucas Correa y Eugenia Iermoli.