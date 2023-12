Viva la Radio Rosario La EPE espera definiciones nacionales respecto de la provisión para el verano Audio

La Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe se mostró cautelosa tras los dichos de la futura canciller de la Argentina, Diana Mondino. La funcionaria entrante adelantó en un encuentro con la UIA que podría llegar a haber desabastecimiento en esa materia de cara al verano.

“Mucho no podemos decir nosotros, porque hasta que las autoridades no se hagan cargo y a través de decretos y resoluciones se establezca más o menos un panorama, no podemos aventurar nada”, aseguró Esteban Rezza, vocero de la EPE, en diálogo con Viva la Radio, por Cadena 3 Rosario.

En ese sentido, adelantó que se dio “un invierno muy bueno climáticamente para lo que es la generación de energía, porque hubo mucha nieve”. “Eso se traduce después en agua para las represas hidroeléctricas y por lo tanto la generación de energía una buena cantidad”, aclaró.

No obstante, Rezza planteó que “las definiciones políticas van por otros carriles, por otros andenes”, en los que “hay que ver también en función de lo que decida primero la Nación, después cómo lo interpretan las autoridades entrantes también en el gobierno provincial”.

Respecto de la capacidad de respuesta por parte de la EPE, el funcionario remarcó que “dentro de las misiones y funciones que tiene la empresa no está solo garantizar el servicio de la red, sino también ampliarlo”. Actualmente, la compañía tiene 57.000 kilómetros de línea, algo que “no existe otra empresa en Argentina que tenga la cantidad de kilómetros en extensión que tiene Santa Fe”.

“Estos cuatro años, como también los anteriores, las gestiones provinciales han invertido fuertemente en la provincia. Hay una intención bien marcada de los gobiernos que han estado en los últimos años de acompañar el crecimiento de la provincia y por lo tanto invertir en infraestructura. Y en esa infraestructura está la Empresa Provincial de la Energía. El desafío que tenemos y algo que puede evidenciar el vecino es que el verano que viene sea mejor que el anterior y si miramos hacia atrás 10 años vamos a encontrar que cada vez van mejorando esos índices”, concluyó.