Los destinos para vacacionar más elegidos por los rosarinos

Lucas Correa

Cristina Carbonari es presidenta de la Agencia Rosarina de Agencias de Viajes (ARAV) y en diálogo con Cadena 3 Rosario nos detalla algunos destinos que se imponen para esta temporada, otros que dan la sorpresa y qué pasa con la Rosario turística y el país que se viene.

¿Cómo vienen las reservas de los rosarinos de cara a la temporada que se viene? ¿Qué información tienen a nivel Cámara?

Hubo una amplia decisión de viajar pre eleccionaria, digamos antes del 22 de octubre, que se pareció muy mucho a octubre del 2019. Acabo de recibir un gráfico en cuanto a evolución tanto de ventas como de vuelos, elaborado por la Agencia Argentina de Empresas de Viajes y Turismo: hay un leve porcentaje movido para arriba con respecto al 2019, pero ahí la distorsión puede ser debido a que los viajes de esta año tienen una carga impositiva mucho más grande, cosas que no las tenían en el 2019. Entonces hay una pequeña distorsión, pero si medís volúmenes estás muy semejante en la intención y decisión de viajar.

Noviembre, que es el que terminó hace unos días, fue un mes casi de parate. A la gente le costaba definir y tomaba su decisión o por la Argentina o con viajes tipo escapadas, pero no sus vacaciones. Y ahora que las cuestiones están definidas se han retomado los planes de vacaciones. Lo vemos en la salida de los vuelos que tenemos desde el aeropuerto de Rosario, puntualmente, donde sale la compañía Gol, o con Aerolíneas Argentinas a puntos del país y algunos vuelos especiales que puso para Brasil, y Copa para el Caribe y Estados Unidos y el resto de América. Los vuelos están bastante completos. Estoy hablando desde mediados de diciembre hasta fin de enero. Algo se puede conseguir en febrero: más dificultoso es Brasil, por la carga que representan los carnavales. Pero el corte de octubre es significativamente coincidente con el excelente año de ventas que tuvimos las agencias en el año 2019. Eso es llamativo.

¿Cuáles son los destinos más elegidos en general por los rosarinos?

En las empresas que se dedican a vender nacional los destinos que brillan en el verano son del sur argentino. Calafate, Ushuaia y demás. También los cruceros que salen de Buenos Aires y terminan en Chile o viceversa, que no abundan por mes.

Y después, si tenés un target de pasajeros que les gusta buscar al exterior, hemos vendido muy bien Brasil tanto para el que quiere ir con su auto y usa mucho el sur y el que toma un avión desde Río de Janeiro para arriba (Búzios. Angra, Dos Reis, Fortaleza, Jericoacoara, Fernando de Noronha, San Salvador de Bahía). Después tenemos Caribe: viajar a algunos destinos del Caribe puede resultar bastante más barato que viajar a algún destino de Brasil comparando hotel con hotel, all inclusive con all inclusive, siempre aclarando que el turismo abarca tantas variables que es imposible reflejarlas en una nota.

¿Tienen alguna dificultad para cerrar algún servicio en Argentina por el momento que atraviesa el país?

Internamente lo que yo he notado es poca oferta pero porque están agotadas las disponibilidades de los hoteles. O sea que está todo lleno, muy demandado. Si buscas hotelería, por ejemplo, para pasar algunas de las fiestas en Bariloche o en Mendoza, no encontrás hotel. Alguna gente ya recurre a alquileres temporarios, donde ya no intervenimos nosotros. A lo mejor los operadores locales, que son los que arman paquetes en el destino, tienen un cupo limitado y ese cupo puede ser el que esté agotado o cerrado. En esos casos nosotros como agentes de viajes aconsejamos, y lo hacemos como empresa, contactarnos con prestadores de servicios directamente en cada lugar. Entonces allí es más difícil que falle o que haya escasez de oferta o de producto. Pero más allá de eso no tenés información de que haya inconvenientes. Si hay escasez es porque está todo saturado, no porque estén viendo qué pasa con los precios.

Dos en una: de los lugares que están andando bien de cara a esta temporada ¿hay alguno sorpresivo, algún lugar que no era tan conocido y que notan que se ha puesto de moda últimamente? Y por otro lado ¿había algún lugar al que no le tenían mucha fe y para sorpresa de ustedes está andando bien?

Siempre uno trata de descubrir y de ampliar la oferta porque de lo que se trata es de mantener la clientela y a ella le tenés que ir renovando el producto. Ese es el ABC de cualquier negocio, ¿no es cierto? Siempre hay lugares recónditos para descubrir. Yo me di cuenta que la Argentina cada vez está más visitada por el turista curioso que quiere agarrar el auto y recorrer. Por ejemplo, agarro el sur por una cuestión climática, porque están hablando de un verano de más de 40 grados de temperatura y no creo que nadie vaya a ir ahora de vacaciones al norte. A mí me llama la atención cómo la gente se ha volcado a ir al Calafate, por ejemplo, pero de hacer una escapada y cada vez de más días al Chaltén o a Torres del Paine, que sigue siendo turismo de montaña y de lagos. O ir, por ejemplo, a un lugar como Ushuaia y ya no como lugar de paso, sino directamente vacacionar en Ushuaia. Igual que en Las Grutas, que es un destino de playa que está muy próximo a Puerto Madryn y que tiene una geografía diferente a todo lo visto en cuanto a playa porque tiene una diferencia de mareas que lo convierte de noche en un paisaje y de día en otro de acantilados bellísimos.

Y en este momento, si vos me preguntás a mí con respecto al Caribe, estoy notando la gran demanda de la gente que quiere ir a Colombia pero para quedarse en Cartagena porque es una ciudad, una perla -o una esmeralda- para ser más propio del lugar. Y Curazao, que es una de las islas que antes era como recóndita porque se hablaba más de Aruba que de Curazao y resulta que ofrece muchísimo. La gente se dio cuenta que puede ir a un lugar y contratar solamente un hotel a lo sumo con desayuno y salirse del All Inclusive, cosa que te permite, por ejemplo, investigar un poco más la isla, ya sea porque te alquiles un auto o porque hay un alojamiento cerca del centrito y te permite ir a discotecas o a bares o restaurantes fuera de los hoteles. Ese es un gran descubrimiento de momento.

A nivel local, Rosario como receptor, ¿qué momento está pasando? ¿Qué expectativas tenemos que tener para la temporada que se viene?

Diste en la tecla de un proyecto anhelado y que estamos trabajando mucho. Principalmente se va a notar en los primeros meses del año que viene a partir de marzo. Me refiero a sorteando el verano. Estamos trabajando mancomunadamente con el Ente de Turismo de Rosario y con gente del aeropuerto de la ciudad. Las tres entidades nos hemos acercado muchísimo con el interés de armar una plaza. Primero para potenciar lo que es Rosario en cuanto a tener el Monumento a la Bandera, que es único en el país y como pieza también es única. Hacer que la visita al monumento, la Promesa a la Bandera que hacen los chiquitos de cuarto grado, entre en la currícula de los colegios. Esa es un poco la propuesta que queremos elevar en conjunto con el ETUR, para que sea como un programa para la gente de Rosario, Santa Fe y distintas localidades de la provincia. Eso permitiría que los chicos vengan a Rosario, usen la visita programada que tenemos al monumento, el servicio público de estos minibuses que tenemos de visita turística y tal vez lo que vivan más lejos se alojen una noche.

Y con respecto a Rosario ciudad, estamos muy interesados en armar programas para gente de Brasil ya que vienen vuelos de Gol (que a partir de enero vamos a tener seis) y de Copa desde allá. Nos interesaría que haya más brasileros dando vueltas por Rosario y que se queden un par de días, dos o tres noches, y ofrecerles alojamiento, casinos que tenemos nosotros (ellos no lo tienen en todo ese inmenso país), tratamientos de belleza que a las brasileras les encanta, toda la gastronomía fabulosa que hemos desarrollado en Rosario y todo lo que es coctelería y cervecería. Queremos armar un paquete para alentar a que los brasileros vean a Rosario como puerta de entrada para quedarse un par de días y después continuar con el destino que les permita el vuelo.

¿Qué expectativas tienen desde el sector para lo que viene, fundamentalmente con el cambio de gobierno y estos meses de inflación de los que hablan, que van a estar bravos?

Creo que vienen meses de ajuste, de ordenar a esta Argentina, ponerle un rumbo y de salir de esta situación crítica. Yo no quiero con esto hacer ningún tipo de evaluación política pero sí la defino como crítica porque no puede ser que la Argentina que tuvimos hace 100 años atrás, que tenía posibilidad de ser no sólo el granero del mundo sino ser una potencia como lo es hoy Australia o Canadá, estemos en la posición que estemos: la poca gente trabajando en blanco y el que trabaja en blanco ya con esta inflación tan grande no tiene capacidad de sobrevivir. Se tiene que encaminar esto. Hay que ajustar. Y van a venir meses durísimos pero yo tengo fe de que eso va a llevarnos hacia un paso para adelante. No quiero una Argentina estancada y dando pasos para atrás y mal administrada y con derivaciones de gastos innecesarios y que solamente esté mal visto el que viaja o el que tiene dinero porque lo hizo trabajando. Tendremos que manejarnos más allá de lo duro que va a ser, reordenar nuestro código de ética en todas las actividades del país y de la educación. Es un punto de inflexión tremendamente importante porque tenemos que recuperar la moral y la ética, un gran valor que no se debería haber perdido nunca.