Estafas en plataformas de compra-venta: qué las promueve y cómo protegerse.

En la era digital, las plataformas de compra y venta en línea se han convertido en un espacio donde los usuarios pueden encontrar productos y servicios de todo tipo. Sin embargo, esta comodidad también ha atraído a estafadores que buscan aprovecharse de la buena fe de los compradores y vendedores.

Recientemente, una residente de Rosario fue víctima de una estafa en línea que la dejó sin su tan esperada Playstation. A partir de este incidente, Rodrigo Ipolitti en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario dialogó con Julio López, especialista en informática, para conocer sus conocimientos y preocupaciones sobre la seguridad en línea, así como brindar algunas recomendaciones.

Efecto crisis. "En principio, la génesis de este problema es la situación económica que va viviendo la gente que trata de evitar el pago de comisiones en plataformas seguras y cada vez baja de nivel en la seguridad. En este caso, la señora en vez de publicar en una plataforma un poco menos difícil de hackear en ML, publica en OLX, y hay personas que ahí no pueden y van a las redes sociales. Y así vulneramos la posibilidad de tener algún punto de seguridad. Eso le pasa a la gente con sus necesidades".

Facilidades. "Hoy por hoy, la gente tiene en la mano herramientas digitales que permiten simular plataformas, correos electrónicos, tener acceso a datos o bases de datos que permiten generar una ingeniería del delito bastante compleja. El ciudadano común, de a pie, se ve en una desventaja mayor que la que teníamos 10 años atrás. Súmale el efecto pandemia donde una gran cantidad de adultos y adultos mayores se ven obligados a estar dentro del sistema, el ciberdelito aumenta de manera exponencial".

Desamparados. "No hay políticas públicas que pongan a salvaguarda segmento de la población como niños, a adolescentes o adultos mayores. El acoso sexual virtual aumentó prácticamente un 300%, y en el caso de adultos mayores no tienen personas físicas para hacer trámites o reclamos. Mucha gente fue obligada a entrar al sistema virtual y mucha gente no entiende, pueden manejar un auto, pero no un teléfono y ese vacío existe, encima no lo cubren las instituciones".

Peligro del phishing. "Cuando entramos a todo este montón de gente dentro de una bolsa virtual vas a encontrar a las personas con riesgo de fácil engaño virtual. Phishing quiere decir pescar y en este caso es una pesca sin carnada. Se pasa una red y la que va entrando va a ser víctima de algún delito: fraude económico, contra sus datos, integridad física. La inseguridad que estamos teniendo en el país es muy grande no solo en lo físico sino también en lo virtual, inclusive tenemos una desinversión en sistemas de seguridad muy fuerte".

Vulnerabilidad a la vista. "Si han hackeado al senado, al PAMI, a la Asociación de Farmacéuticos, a compañías como la Segunda y un montón de empresas más, canal 13, todo esto tiene un trasfondo de solicitud de un rescate. ¿Qué nos queda para la simple persona con un teléfono con tarjeta de crédito con cuenta bancaria y demás? Las personas creen que no pasa nada y sin embargo la gran mayoría es víctima de robos de este tipo".

Falta de prevención. "La situación nos tiene superados a todos, venimos corriendo atrás de la zanahoria, los organismos que tienen la infraestructura van a poder oficiar con una orden judicial. Estamos trabajando en la represión del delito y no en la prevención. Ahí está lo grave, gran cantidad de la población está librada a su suerte".

Consejo práctico. "Si es una venta de una mesa con sillas… y la pongo en la vereda y si se vende se vende y si no, no. Si es algo con un valor diferencial, ir únicamente a plataformas que sean para ese fin, que sean absolutamente seguras".