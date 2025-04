El drama de transportistas en la ruta, en primera persona: "No nos cuida nadie"

Los transportistas enfrentan serios desafíos en las rutas de la provincia de Santa Fe, especialmente en la actual temporada de cosecha (gruesa).

Claudio Ricci, transportista y oyente de Cadena 3 Rosario, describió en Viva la Radio las difíciles condiciones en las que trabaja, resaltando que "transitar por las rutas de la provincia de Santa Fe, la verdad que ya no se puede más".

Desde el puerto de Renova, en Timbúes, explicó que la espera para descargar puede ser prolongada: "Estamos 20 horas en un puerto porque el barco no atracó". A pesar de que no hay muchos camiones, la situación no mejora, ya que "cuando hay pocos camiones, tampoco te descargan, te tienen como silo".

El transportista mencionó que las rutas están en un estado deplorable, señalando que "la entrada del ripio de Timbúes que hoy tendría que ser pavimentado, autovía, con todos los lujos". Además, critica la ruta once, donde "tenemos entre dos y tres horas a veces de cola para pasar el puente que cruza San Lorenzo con Puerto Granza Martínez".

Ricci también destaca la falta de infraestructura adecuada en los puertos, indicando que "no hay un vestuario, no hay un baño, no hay una proveeduría con un paquete de galletitas, nada es nada".

La situación se complica aún más con las tasas municipales que deben pagar, que "ayer estábamos pagando 13.900 pesos un camión de 5 ejes, hoy se fue a 15.600 pesos".

En cuanto a la seguridad, Ricci expresa su preocupación: "Nosotros no nos cuida nadie. Lo único que hay en la entrada de Timbú puede estar la CNRT junto con Gendarmería pidiendo papel a los camiones". Además, menciona que "la policía por ahí se pone de noche", pero no hay vigilancia efectiva en las rutas.

Finalmente, Ricci señala la carga económica que representa para los transportistas el costo de operar: "Necesito, haciendo un viaje por día al puerto, 130.000 pesos por semana para venir al puerto, solamente para pagar las tasas y el peaje". Esta situación genera una presión adicional sobre los camioneros, quienes deben lidiar con tarifas que no se ajustan a la realidad actual.

Entrevista de Lucas Correa.