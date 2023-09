Una asociación civil demandó al Estado nacional, las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, y a los municipios de Rosario y Victoria. La presentación se hizo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para pedir el cese definitivo de los incendios en las islas del Delta del Paraná y, además, proponer que cada uno sea apercibido con 400 mil pesos diarios que, se sugiere, se utilicen para reparar el área dañada.

La demanda fue presentada por la Asociación Civil Equística Defensa del Medio Ambiente ante la CSJN para "la reparación integral de la zona afectada por los incendios intencionales en los humedales del Delta del Paraná". De acuerdo a lo establecido por el artículo 31 de la ley 25.675, la demanda se dirige contra el Estado Nacional, las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, y los municipios de Rosario y Victoria.

El abogado Sebastián Farina, representante legal de la asociación civil, explicó en diálogo con Rodrigo Ipolitti en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario que el objeto de la demanda de recomposición ambiental sugiere que se proceda a la recomposición o reparación integral de la zona geográfica afectada.

Génesis. “Esto empezó en 2020, con cachetazos de todos lados y encima vino el humo, comenzó a gestarse una acción de amparo para que cese. Mediante una cautelar, la Corte Suprema dispuso el cese inmediato para que se ponga a trabajar y se empiece a remediar el ecocidio que estábamos viviendo. Por más esfuerzos de distintas provincias, no se tuvo la respuesta esperada y el fuego avanzó. Daños inconmensurables”.

Nueva presentación. “Hace un mes presentamos una nueva demanda para la indemnización, reparación, mejor dicho, ambiental, remediación de todo el humedal. Como la segunda parte de ese primer amparo orientado al cese del fuego, ahora vino la segunda parte, de la remediación integral del humedal”.

Mientras tanto. “Que de forma solidaria respondan, si después consideran que hay un tercero involucrado, que se hagan las acciones de retorno. Todavía la Corte no se pronunció sobre esta segunda parte, estamos pidiendo que mientras se tramita se vayan recaudando fondos para que haya un fondo común”.

Mal antecedente. “Hace poco, se hizo conocida una resolución de un juez de Entre Ríos que dictó la falta de mérito sobre un montón de personas denunciadas. No es mi área, pero es un tema que se tiene que investigar con suma profunda. Las autoridades de Santa Fe y Rosario lo han hecho. Es una frustración muy grande, para que se vuelva a poner en funcionamiento. Esto es tierra arrasada. Es una tarea sumamente difícil”.

Efecto. “No solo es el impacto directo en flora y fauna. El aire, el aroma va cambiando a medida que vamos avanzando en los distintos espacios. Estamos en Rosario. Te vas a Funes y tenés aguiluchos. Tenés una nueva fauna, hay un montón de aves distintas que hace unos años atrás no se veían. Han pasado cosas que para poder avanzar en este sentido hace falta un trabajo profundo e interdisciplinario, que comprende a todas las provincias y al país”.

¿Volverán las quemas? “Todo indica que sí. Por más pronunciamiento y presentaciones que haya, todavía no pasó nada. Como no hay ninguna consecuencia, desgraciadamente, somos hijos del rigor y la gente se anima. Si el daño no tiene consecuencias, tienta seguir haciéndolo. Es una picardía porque no cobramos real dimensión de la importancia y el impacto”.