Delincuentes en moto atacaron un camión cargado en avenida Circunvalación

Un nuevo robo en la zona de avenida Circunvalación, cerca de la bajada Ayolas, pone de manifiesto la problemática de los ataques de piratas del asfalto en el área.

Un camión que se dirigía a Rosario sufrió un asalto por parte de delincuentes en motocicleta, que intentaron robar la carga.

Javier, el camionero afectado, relató lo sucedido al móvil de Cadena 3 Rosario: "Salí de playa Pérez y a los tres kilómetros me abrieron la boquilla. Me la cerraron y cuando salí de nuevo, me la volvieron a abrir. Eran cuatro con dos motos".

Y remató: "Esto no puede ser, cada vez está peor. Tengo un broncón, no tengo palabras".

En esa línea, el chofer destacó la recurrente inseguridad en la zona: "Siempre que dice playa Pérez hay problemas. Te rompen los vidrios, te roban. ¿Qué hay que hacer? No hay que venir más acá".

Transportaba carga desde El Trébol, y enfatizó la necesidad de mayor seguridad: "Esto está jodido, no se puede andar".

Además, mencionó la falta de iluminación en ciertas áreas: "Hay una parte que está oscura, sobre el puente. Les falta más seguridad. Nosotros, como choferes, necesitamos más protección, especialmente en esta época del año, en plena cosecha".

Informe de Julián Maragliano.