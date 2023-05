Debate por el voto joven en Santa Fe: "Es un fracaso de la política local"

Un recurso de reconsideración pone en suspenso provisoriamente el último dictamen del Tribunal Electoral de la provincia en el que, de forma unánime, habilitaba el voto para los jóvenes de entre 16 y 17 años en los próximos comicios.

El escrito preserva la oportunidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia santafesina en caso de que el Tribunal Electoral rechace el pedido. Fue presentado por el constitucionalista Domingo Rondina, con la firma del dirigente del partido PAIS, Mario Deschi, quien habló con Viva la Radio por Cadena 3 Rosario sobre los fundamentos de la presentación.

Inconstitucional. “Queremos que se revea la medida, es violar la constitución, así como lo acaban de hacer. La Constitución de Santa Fe dice que para poder votar tenés que ser mayor de 18 años. Se puede avanzar de dos formas: o con una reforma constituyente, o a partir de que las dos cámaras (de senadores y diputados), con mayoría absoluta y por pedido del gobernador, saquen una ley y tratar de interpretarla como que corresponde. Pero el primero de los casos sería el correcto”.

Incumplimiento. “Dos diputados (los mismos que ahora), en su momento, presentaron un recurso de amparo ante la Cámara Electoral de la provincia. Lo rechazó. Ahora, presentaron una nota y no sabemos por qué tomaron la decisión de aceptarlo y tratarlo ellos, pero no tienen potestad para hacer una ley, es temporaria la Cámara Electoral. Tomaron la determinación, con el procurador (Jorge) Barraguirre de hacer esto. No tienen derecho a hacer leyes, sino hacerlas cumplir. Y la están violando”.

Seguimiento. “Si sigue su curso va a ser un problema para Daniel Erbetta y el procurador, vamos a seguir hasta el final del camino. La idea es que las cosas se deben hacer bien. Hace diez años que salió esto, tres gobiernos pasaron, dos socialistas y este de Perotti. Ninguno lo ha tratado. Es un fracaso de la política local y la justicia no puede tomar una causa que no es de ellos”.